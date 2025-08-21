В сентябре в Ашхабаде состоится заседание Халк Маслахаты Туркменистана

20 августа 2025 года в Ашхабаде под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Президиума Халк Маслахаты Туркменистана. В центре обсуждения были вопросы подготовки к очередному заседанию Халк Маслахаты, а также празднование 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

В заседании приняли участие члены Президиума Халк Маслахаты, Председатель Меджлиса Туркменистана, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители политических партий, общественных организаций и средств массовой информации.

В соответствии с Постановлением, принятым в ходе заседания Президиумом Халк Маслахаты, очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана состоится 19 сентября 2025 года в Ашхабаде.

Согласно принятому Постановлению, для обеспечения высокого уровня организации заседания Халк Маслахаты создан Организационный комитет, утверждён его состав. Аппарату Халк Маслахаты совместно с Меджлисом поручено координировать подготовку и оказывать организационно-методическую поддержку велаятским, этрапским и городским халк маслахаты.

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, «деятельность Халк Маслахаты направлена на формирование новых, современных механизмов социально-экономического развития страны на должном уровне, эффективного управления этим процессом, законодательно-правового обеспечения, организационных основ исполнительных органов».

Основные задачи в преддверии заседания Халк Маслахаты

В ходе выступления на заседании Аркадаг Бердымухамедов озвучил ряд задач, стоящих перед правительством и парламентом, в преддверии заседания Халк Маслахаты:

Политика нейтралитета: Для законодательного закрепления правовых основ политики мира и доверия Туркменистана, её норм, основных целей, превентивной дипломатии, а также приоритетов внутренней и внешней стратегии страны, целесо­образно подготовить проект Конституционного Закона Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана».

Экономика: Руководствуясь целевыми, отраслевыми и региональными программами, а также посредством тщательного анализа экономических и финансовых показателей отраслей национальной экономики, следует подготовить предложения по отраслям экономики, информационно-коммуникационной сфере, образованию, здравоохранению и спорту, промышленности, сельскому хозяйству и другим секторам.

Разъяснительная работа: В период подготовки к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана и по итогам его проведения членам Халк Маслахаты, депутатам, активистам политических и общественных организаций, учёным, профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений, представителям средств массовой информации следует широко организовать действенные пропагандистско-разъяснительные мероприятия, выступления и встречи об исторической, общественно-политической деятельности Халк Маслахаты страны.

Общественная работа: Следует рассматривать поступившие от граждан предложения и другие обращения, регистрировать и систематизировать их, разработать программу проведения заседания Халк Маслахаты Туркменистана, а также необходимые материалы, связанные с освещением заседания в средствах массовой информации.

Награждение граждан: Бердымухамедов поручил провести работу по награждению государственными наградами и присвоению почётных званий гражданам, добившимся за годы независимости успехов в политической, экономической и культурной сферах жизни страны. ///nCa, 21 августа 2025 г.