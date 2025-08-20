СНГ на пороге важных саммитов: постпреды в Минске сформировали повестки заседаний глав государств и правительств

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества Независимых Государств при уставных и других органах Содружества состоялось 19 августа в штаб-квартире СНГ в Минске. Туркменистан на встрече представлял Посол Назаргулы Шагулыев.

На встрече постпреды сформировали проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 29 сентября в Минске. Главы делегаций рассмотрят широкий спектр тем, включающих научно-технологическое сотрудничество, вопросы цифровизации различных отраслей экономики, обсудят стратегию экономического развития СНГ на ближайшие пять лет. Всего же в проект повестки включены 14 вопросов и 25 проектов документов.

Очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ пройдут 9 и 10 октября в Душанбе. Ожидается, что на саммите состоится обмен мнениями о взаимодействии в рамках Содружества, будет рассмотрена работа Комиссии по правам человека в части развития сотрудничества в правозащитной сфере.

Кроме того, главам государств будет предложено принять ряд совместных заявлений – в связи с 40-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС, по случаю 80-й годовщины создания Организации Объединенных Наций, по правоохранительной тематике.

Также в центре внимания глав государств будут вопросы сотрудничества в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

В текущем председательство в СНГ осуществляет Таджикистан. Сопредседателями являются Российская Федерация и Туркменистан, как будущий председатель. ///nCa, 20 августа 2025 г.