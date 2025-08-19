Индия назначила Бандару Уилсонбабу новым послом в Туркменистане

Министерство иностранных дел Индии объявило о назначении Бандару Уилсонбабу следующим послом Индии в Туркменистане. В настоящее время он является послом Индии на Мадагаскаре и, как ожидается, вскоре приступит к исполнению своих новых обязанностей.

Бандару Уилсонбабу, опытный дипломат, поступил на службу в Министерство иностранных дел Индии в 2004 году. Является обладателем степени бакалавра инженерных наук и свободно владеет телугу, хинди, английским и русским языками.

За годы дипломатической карьеры он занимал ряд ответственных и значимых должностей:

• 2006–2007 гг. — третий секретарь Посольства Индии в Москве (Российская Федерация)

• 2007–2010 гг. — второй секретарь Посольства Индии в Душанбе (Республика Таджикистан)

• 2010–2012 гг. — заместитель секретаря Министерства иностранных дел в Нью-Дели

• 2012–2014 гг. — первый секретарь и директор Культурного центра имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве

• 2014–2016 гг. — заместитель секретаря Министерства иностранных дел в Нью-Дели

• 2016–2020 гг. — советник Посольства Индии в Пекине (Китайская Народная Республика) и постоянный представитель Индии при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества

• 2020–2022 гг. — директор и заместитель секретаря Министерства иностранных дел в Нью-Дели

• Октябрь 2022 г. — август 2025 г. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии на Мадагаскаре и Коморских островах

Посол Уилсонбабу женат и имеет троих детей.

///nCa, 19 августа 2025 г.