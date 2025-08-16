В Москве состоялся торжественный туркмено-российский концерт «Музыка мира, музыка дружбы и братства»

15 августа 2025 года в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского состоялся торжественный туркмено-российский концерт под названием «Музыка мира, музыка дружбы и братства», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, а также провозглашению 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Музыкальное представление, проведенное в рамках XIX Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» был организован Научно-творческим центром «Музыкальные культуры мира» при поддержке Министерства культуры Туркменистана, Посольства Туркменистана в Российской Федерации и Фонда «Звуки дутара». Автор проекта – основатель и арт-директор ежегодного Московского международного фестиваля туркменской классической музыки «Звуки дутара» им. Н.Халмамедова, композитор М.Гусейнов.

Название концерта вдохновлено книгой Национального Лидера туркменского народа, Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка мира, музыка дружбы и братства», повествующей о легендарном Шукуре-бахши. Уходящее в глубь веков искусство народных бахши пользовалось в Туркменистане во все времена особым почетом и уважением. Пение и сказы в виртуозном исполнении народных музыкантов содержали в себе повествование о счастье и горестях, радостях и переживаниях, красоте души и чувствах наших соотечественников.

На торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, руководители и сотрудники высших учебных заведений, представители российской творческой и научной интеллигенции, многочисленные жители и гости Москвы, а также представители СМИ.

Для выступления на концерте в российскую столицу прибыли туркменские артисты, чье мастерство уже покорило слушателей из самых разных уголков мира.

Предварила концертную программу увлекательная лекция известных музыковедов и педагогов. Перед гостями выступили ‎‎Е.Осипова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Туркменской национальной консерватории имени М.Кулиевой, и Е.Волков, российский дирижер, хормейстер, старший преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС). ‎Лекция погрузила аудиторию в контекст культурных связей и стала своеобразным прологом к музыкальной программе концерта.

В своем приветственном обращении Посол Туркменистана в Российской Федерации Э.Айдогдыев подчеркнул, что, являясь неотъемлемой составляющей претворяемой в жизнь под руководством Президента Туркменистана политики позитивного нейтралитета, культурная дипломатия символизирует торжество мира, дружбы, взаимопонимания, высоких целей и принципов гуманизма, объединяет народы во имя светлого будущего.

Директор Информационного центра ООН в Москве В.Кузнецов отметил, что Организация Объединенных Наций «убеждена в том, что искусство вообще и музыка, в частности, способны объединять народы, вдохновлять людей, разрушать расовые и политические барьеры, противодействовать дискриминации и сглаживать конфликты».

И.о. ректора Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор А.Соколов в своей речи пожелал: «Пусть этот образ [Шукурa-бахши], отражающий стремление к миру, объединяет музыкантов и слушателей концерта!».

Президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации В.Церетели в своем приветствии также подчеркнул, что название концерта глубоко символично, а его своевременность обусловлена как 80-летием Победы, так и провозглашением 2025 года Международным годом мира и доверия.

В программу торжественного концерта вошли вокальные и инструментальные произведения Н.Халмамедова, Ч.Нурымова, В.Богданова-Березовского, А.Мосолова, М.Вайнберга, К.Волкова, М.Гусейнова, а также туркменские и русские народные произведения. Прекрасные песни и композиции в совместном исполнении были посвящены миру, дружбе, братству и единству. Бурными аплодисментами зрители встречали одно произведение за другим.

В фойе концертного зала также была развернута выставка, на которой были представлены книги и произведения мастеров живописи. ///nCa, 16 августа 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в РФ)

Фото-отчет: