Евразийский транспортный каркас — 2035: более 300 проектов развития инфраструктуры с общим объемом инвестиций свыше 234 млрд долл. США

ЕАБР разработал «Обсерваторию транспортных проектов» — инструмент для мониторинга и скоординированного развития инфраструктуры в рамках реализации уникальной концепции Евразийского транспортного каркаса (ЕТК). Обсерватория — это база данных и интерактивная карта проектов развития транспортных коридоров в 13 странах Евразийского региона. По состоянию на 1 июля 2025 года она насчитывает 325 проектов с общим объемом инвестиций более 234 млрд долл. США.

Алматы, 31 июля 2025 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) продвигает сетевую модель транспортной связанности в Евразии. В соответствии с концепцией ЕТК, изложенной Банком в докладе в 2024 году, максимальные эффекты его развития будут достигаться за счет синергии транспортных коридоров на направлениях Запад — Восток и Север — Юг. Развитие инфраструктуры евразийских транспортных коридоров выступает основным компонентом формирования ЕТК.

Евразийский транспортный каркас

Источник: ЕАБР

Для оценки прогресса в развитии инфраструктуры Банк разработал Обсерваторию ЕТК. Обсерватория включает базу данных проектов и геоинформационную систему их позиционирования вдоль евразийских транспортных коридоров.

Заместитель председателя Правления, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отметил: «Странам Евразии нужны более эффективные и дешевые транспортные связи, особенно по оси Север — Юг, которые позволят стимулировать торговлю со странами Южной Азии и Персидского залива. Обсерватория Евразийского транспортного каркаса — это удобный аналитический инструмент по оценке инвестиционных потребностей и планов повышения транспортной связанности в Евразии. Она позволяет не только осуществлять мониторинг того, что происходит на транспортном пространстве, но и способствовать координации усилий стран региона и международных финансовых институтов по реализации проектов, приоритетных для всего региона».

Обсерватория охватывает 13 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Данные о проектах получены на основе открытых источников информации, в число которых входят национальные и международные программы развития транспорта, пресс-релизы, экспертные оценки и иная доступная информация.

Обсерватория включает информацию о названии проектов с их описанием, о стране реализации, транспортном коридоре, виде транспорта, а также объеме инвестиций с распределением по источникам финансирования, сроках, текущему статусу реализации, наличию признаков ГЧП и др.

По состоянию на 1 июля 2025 года Обсерватория насчитывает 325 проектов развития ЕТК, как уже осуществляемых, так и планируемых, с общим объемом инвестиций в размере 234 млрд долл. США.

Наибольшее число проектов — свыше 51% — реализуется или запланировано в автодорожном секторе. В страновом разрезе 7 из 10 крупнейших проектов развития ЕТК приходится на Россию. С учетом этого развитие Северного евразийского коридора является наиболее капиталоемким и требует 78 млрд долл. США инвестиций, что составляет более трети от капитальных затрат на развитие всего ЕТК.

Распределение инвестиций на развитие ЕТК по странам Евразийского региона, млрд долл. США

Источник: расчеты аналитиков ЕАБР

Более 60% от общего числа проектов по размеру инвестиций находятся в стадии реализации. По 13% проектов готовится проектная документация, а 27% — в стадии обсуждения или планирования.

На страны Центральной Азии приходится более 22% от инвестиций, направляемых на развитие ЕТК. Осуществляются или планируются к реализации 90 проектов на общую сумму около 53 млрд долл. США. Порядка 44% от этой суммы — проекты, реализуемые в Казахстане.

Почти две трети инвестиций в Центральной Азии направлены на развитие сети магистральных автодорог, что свидетельствует о высокой потребности в качественной автодорожной инфраструктуре для дальнейшего роста торговли и международных перевозок в регионе.

На 10 крупнейших проектов приходится 58% от общего объема инвестиций в развитие ЕТК в Центральной Азии. Среди них масштабные проекты строительства железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан, автомагистралей Ташкент — Андижан в Узбекистане, скоростной автомагистрали «Центр — Запад» в Казахстане, автомагистралей Ашхабад — Туркменабат и Серахс — Мары — Серхетабат в Туркменистане и др.

Топ-10 проектов развития ЕТК в Центральной Азии, млрд долл. США

Источник: расчеты аналитиков ЕАБР

Приоритезация проектов — важная задача в условиях ограниченных инвестиционных возможностей. В 5 странах Евразийского региона — Афганистане, Таджикистане, Кыргызстане, Монголии и Армении — общие затраты на развитие транспортных коридоров весьма значительны не только в номинальном выражении, но и в соотношении с размером ВВП этих государств.

Учитывая это, международные банки развития (МБР) и другие институты развития могут оказать техническое содействие в выборе приоритетных проектов и их финансировании, особенно в странах, не имеющих выхода к морю, горных странах и других государствах с особыми условиями развития.

В общей сложности 113 из 325 проектов развития ЕТК предполагают участие частного бизнеса в их реализации (почти половина — в сфере логистики и складов). Порядка 17 проектов реализуются или могут быть реализованы на принципах ГЧП, в том числе не менее 2 проектов — на принципах трансграничного ГЧП (железнодорожный коридор Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Трансафганский железнодорожный коридор).

Увеличение числа проектов, привлекательных для МБР и частных инвесторов, в том числе на принципах ГЧП, становится важным направлением транспортного планирования и развития сотрудничества стран региона в транспортной сфере.

По ссылке доступна интерактивная карта проектов.

Подробнее с содержанием рабочего документа «Евразийский транспортный каркас: Обсерватория проектов и интерактивная карта» можно ознакомиться на сайте Банка. Помимо рабочего документа, там размещены презентация, а также ссылка на веб-страницу с интерактивной картой коридоров ЕТК и реализуемых инвестиционных проектов его развития.///ЕАБР