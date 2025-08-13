Каспийское море – море дружбы и мира: конференция в Авазе

11–12 августа 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» Туркменистана прошли торжественные мероприятия, посвящённые Международному дню Каспийского моря.

Кульминацией событий стала научно-практическая конференция «Каспийское море – море дружбы и мира», организованная под модераторством директора Института Каспийского моря Мырата Атаджанова. Конференция объединила представителей прикаспийских государств, международных организаций, дипломатов и экспертов для обсуждения ключевых экологических и природоохранных вопросов региона.

На конференции, которая прошла в гибридном формате, выступили представители Туркменистана, послы прикаспийских государств, аккредитованные в Ашхабаде, а также руководители международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и ЕС. Среди ключевых спикеров был Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, который отметил активную роль страны в продвижении природоохранных инициатив, в частности Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Инициативы Туркменистана

Особое внимание на конференции было уделено Каспийской экологической инициативе, предложенной Президентом Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил Рашид Мередов, эта инициатива является не просто предложением, а призывом к активным действиям всех прикаспийских государств. Туркменистан разработал концепцию, которая уже направлена странам региона для обсуждения и внесения предложений. Министр выразил уверенность, что этот документ может стать основой для разработки стратегических планов и программ действий, направленных на обеспечение экологической безопасности Каспия в долгосрочной перспективе.

Мередов также анонсировал проведение в ближайшее время Каспийского экологического форума, который станет платформой для подготовки специального саммита глав прикаспийских государств, посвящённого вопросам экологии. Одной из ключевых тем форума станет проблема снижения уровня Каспийского моря, вызывающая серьёзную озабоченность в регионе.

Учитывая широту спектра экологических вопросов в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, в целях сохранения мира, безопасности и добрососедства Туркменистан также выступил с инициативой о создании совместно с ООН специа­лизированных структур – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, и Регионального Совета ООН по вопросам водопользования в Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Сотрудничество с ООН

Представители структурных организаций ООН в своих выступлениях подчёркивали большое значение принятой Тегеранской конвенции, заложившей правовую основу для развития сотрудничества прибрежных государств в предотвращении ухудшения состояния морской среды Каспийского моря. Конвенция служит всеобъемлющим инструментом управления, устанавливающим общие требования и институциональный механизм для защиты окружающей среды и устойчивого развития в регионе Каспийского моря.

ООН готова принять участие и оказать техническую поддержку в реализации инициативы Туркменистана о создании новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по обес­печению рационального использования богатых природных ресурсов и полезных ископаемых Каспия, улучшению состояния почв и экосистем, а также совершенствованию систем наращивания возможностей через разнообразные тренинги и семинары. Такие меры создадут прочную базу для устойчивого развития в стране, отмечали участники конференции.

Кроме того, ООН поддерживает инициативу туркменской стороны по разработке Соглашения о проведении научных исследований на Каспии. Определяющим фактором взаимодействия является общее стремление сделать Каспийское море зоной дружбы и мира, важным компонентом международной стратегической стабильности и безопасности, примером решения всех вопросов на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян в своём выступлении отметила уникальность Каспийского моря как крупнейшего замкнутого водоёма в мире, который является домом для богатого биоразнообразия и источником жизни для миллионов людей. Однако она подчеркнула, что море сталкивается с серьёзными угрозами, включая изменение климата, загрязнение, неустойчивые хозяйственные практики и обмеление вод.

ПРООН более 30 лет тесно сотрудничает с Правительством Туркменистана для защиты биоразнообразия, продвижения «зеленой» энергетики и формирования устойчивых прибрежных сообществ. От внедрения энергоэффективных мероприятий и разработки «Зеленого стандарта» для гостиниц в Авaзе до поддержки новой инициативы в четырех странах по борьбе с пластиковым загрязнением — работа ПРООН помогает сохранить Каспийское море для будущих поколений.

Туркменбашинский порт

Конференция уделила особое внимание вопросам соблюдения экологических норм в работе Международного морского порта Туркменбаши, который получил сертификат EcоPorts. Этот документ предусматривает создание цифровой платформы, способствующей обмену информацией между портами Туркменистана, Азербайджана и Казахстана, с последующим подключением к крупным европейским портам.

В рамках обсуждения участники подробно рассмотрели сотрудничество с Центром ОБСЕ в Ашхабаде, поддерживающим инициативы Туркменистана, направленные на укрепление экологической и экономической устойчивости, а также развитие регионального взаимодействия. Особое внимание было уделено региональному проекту ОБСЕ «Содействие зелёным портам и взаимосвязанности в регионе Каспийского моря», ориентированному на решение комплексных задач, включая продвижение экологически чистой энергетики.

В этом контексте были отмечены мероприятия, регулярно проводимые Международным морским портом Туркменбаши, направленные на минимизацию воздействия отходов на окружающую среду. В порту осуществляется систематический контроль за сбором, транспортировкой, переработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов. Кроме того, ежегодно проводятся работы по поддержанию навигационных глубин в акваториях и каналах порта, что способствует охране водных биоресурсов.

Иран готовится принять Саммит прикаспийских государств

Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани сообщил, что в августе 2026 года Иран примет 7-й Саммит прикаспийских государств в Тегеране, приуроченный к 20-летию вступления в силу Тегеранской конвенции.

Помимо того, в 2025 году Иран планирует провести первую международную встречу глав прибрежных регионов Каспийского моря. Эта инициатива направлена на укрепление экономической и региональной дипломатии, а также развитие сотрудничества в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды.

Итоги конференции

Участники конференции обсудили приоритетные направления сотрудничества, включая гидрометеорологию, научное изучение флоры и фауны Каспия, а также соблюдение экологических норм. В заключение было принято Обращение к Президенту Туркменистана, в котором подчёркивалась приверженность стран региона совместной работе во имя устойчивого развития и сохранения морской среды Каспия. ///nCa, 13 августа 2025 г.