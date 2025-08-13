Инчхонский национальный университет возглавит Корейско-Центральноазиатский центр научно-технического сотрудничества

Инчхонский национальный университет (INU) был выбран в качестве ведущего учебного заведения для проекта «Центр научно–технического сотрудничества Корея- Центральная Азия 2025», инициатором которого является Министерство науки и ИКТ и Национальный исследовательский фонд Кореи. Этот амбициозный проект направлен на развитие сотрудничества в области науки, технологий и ИКТ с шестью странами Центральной Азии, что является важным шагом в укреплении глобальной научной дипломатии Кореи.

С общим бюджетом в 1,79 миллиарда корейских вон (приблизительно 1,3 миллиона долларов США) в течение трех лет INU создаст и будет управлять центром сотрудничества, который свяжет Корею с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Монголией. Из общей суммы финансирования 1,2 миллиарда вон будут предоставлены правительством Кореи и 120 миллионов вон – из собственных средств университета.

Проект, который продлится с 1 августа 2025 года по 30 июля 2028 года, будет сосредоточен на таких важнейших областях, как климат, окружающая среда, предотвращение стихийных бедствий, энергетика и ИКТ. Деятельность проекта нацелена на создание устойчивой модели регионального сотрудничества.

Реализация проекта будет проходить в три ключевых этапа.

В течение первого года (вторая половина 2025 года) INU заложит основу для создания центра, будут выявлены талантливые специалисты и проведена международная конференция для создания прочной основы сотрудничества.

В течение второго и третьего года функционирования центра планируется активизировать усилия в рамках совместных исследований, проектов технологического сотрудничества и интеграции с программами официальной помощи в целях развития (ОПР).

К четвертому году акцент будет смещен на демонстрацию корейских технологий в Центральной Азии и создание платформы долгосрочного сотрудничества для обеспечения долговременного эффекта.

Специальная команда из 15 профессионалов, включая профессоров, исследователей и внешних экспертов, будет руководить инициативой под руководством профессора Ли Хи Гван из Высшей школы климата и международного сотрудничества.

Центр будет сотрудничать с престижными учебными заведениями по всей Центральной Азии, включая Евразийский национальный университет (Казахстан), Американский университет Центральной Азии (Кыргызстан), Таджикский технический университет (Таджикистан), Инженерно-технологический университет имени Огуз Хана (Туркменистан), Ташкентский государственный экономический университет (Узбекистан) и Национальный университет Монголии.

Профессор Ли Хи Гван, руководитель центра, прокомментировал: “Присуждение нам проекта центра сотрудничества является результатом международного признания возможностей Инчхонского национального университета в области международного сотрудничества и научно-технического опыта”.

“Мы создадим взаимовыгодную и ориентированную на будущее модель сотрудничества между Кореей и Центральная Азия”, – добавил он.

Корейско-Центральноазиатский центр научно-технического сотрудничества будет служить ключевым центром для содействия проведению международных совместных исследований, демонстрации технологий и обмена талантами. Согласуясь с региональными приоритетами, проект направлен на решение таких насущных проблем, как изменение климата и предотвращение стихийных бедствий, одновременно способствуя устойчивому развитию. ///nCa, 13 августа 2025 г. (на основе пресс-релиза Инчхонского Национального Университета)