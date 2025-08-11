Узбекистан и Туркменистан выводят отношения на новый уровень: Мирзиёев выразил благодарность руководству Туркменистана

10 августа 2025 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил благодарственные письма Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, выразив поздравления за успешное проведение Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Национальной туристической зоне «Аваза».

Как отметил Мирзиёев в письме главе Туркменистана, «Этот форум имеет особое значение тем, что на нём всесторонне обсуждались вопросы укрепления экономической, в частности транспортной взаимосвязанности развивающихся стран, в первую очередь государств Центральной Азии, повышения их транзитного потенциала, а также дальнейшего расширения возможностей выхода на мировые рынки».

Президент Мирзиёев высоко оценил плодотворные переговоры, проведённые в рамках конференции, которые, как ожидается, придадут мощный импульс развитию многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном. Обсуждения охватили вопросы торговли, инвестиций, транспорта, логистики и культурно-гуманитарных связей, заложив основу для долгосрочного взаимодействия.

«Глубоко убеждён, что предстоящий в скором времени Ваш визит на высшем уровне в нашу страну позволит вывести отношения добрососедства и стратегического партнёрства между нашими странами на совершенно новый уровень», – пишет Президент Узбекистана в письме Президенту Туркменистана.

Президент Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова за награждение высшей государственной наградой Туркменистана – орденом «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» (За вклад в развитие сотрудничества). Мирзиёев выразил глубокую благодарность за эту честь, рассматривая её не только как личное признание, но и как символ вечной дружбы между узбекским и туркменским народами. Он подчеркнул, что эта награда отражает глубокое уважение и общие устремления двух братских народов. /// nCa, 11 августа 2025 г.