Туркменистан и Эсватини провели переговоры об экономическом и технологическом сотрудничестве

Переговоры на высоком уровне между Туркменистаном и Эсватини, состоявшиеся на полях Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Авазе, Туркменистан, ознаменовали начало многообещающих двусторонних отношений, направленных на содействие взаимному экономическому и технологическому росту.

Как передает Eswatini Observer, переговоры, которые провела министр иностранных дел и международного сотрудничества Эсватини Фолиле Шаканту, были сосредоточены на преобразовании нынешнего режима нулевой торговли между двумя странами в динамичное партнерство во многих секторах.

В ходе обсуждений были выделены несколько приоритетных областей сотрудничества, включая информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру и энергетику.

Делегация Эсватини, в состав которой входили министр информационно-коммуникационных технологий Саванна Мазия, министр коммерции, промышленности и торговли Манкоба Хумало, министр общественных работ и транспорта Ндлалухлаза Ндвандве, посол в Организации Объединенных Наций Тами Дламини и главный сотрудник королевской канцелярии Мгвагва Гамедзе, выразили энтузиазм по поводу использования опыта Туркменистана в целях продвигайте эти отрасли вперед.

Эсватини проявило большой интерес к партнерству с Туркменистаном в области космических и спутниковых технологий, центров обработки данных и производства сложных продуктов, таких как SIM-карты и электронные устройства. Чтобы официально оформить это обязательство, Эсватини планирует инициировать официальные контакты через Министерство иностранных дел для подготовки проекта соглашения о сотрудничестве. Кроме того, Эсватини рассматривает возможность участия в предстоящей выставке ИКТ в Туркменистане в ноябре для дальнейшего изучения этих возможностей.

Сотрудничество в области энергетики, развитие инфраструктуры были также в центре внимания. Эсватини предложило реализовывать туркменский битум на региональных рынках, используя свое стратегическое положение. Делегация выразила интерес к сырьевой бирже Туркменистана и запросила дополнительную информацию для изучения потенциальных возможностей торговли.

Еще одной важной темой стала торговля текстилем. Делегация Эсватини заинтересовалась импортом хлопка из Туркменистана, предложив сотрудничество для укрепления своего растущего текстильного сектора. В области сельского хозяйства Эсватини предложило экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию и изучить возможность импорта пшеницы и риса из Туркменистана. Страна также выделила свою сахарную промышленность в качестве потенциального экспортного направления для поставок в Туркменистан.

Дополнительные возможности открывает добывающий сектор. Эсватини пригласило Туркменистан изучить богатые минеральные ресурсы страны, включая железную руду и высококачественный уголь. В нефтяном секторе обсуждения были сосредоточены на обеспечении запасов топлива за счет доступа к туркменскому сырью, и обе стороны выразили заинтересованность в продвижении этих переговоров.

Туркменистан тепло приветствовал предложения Эсватини, выразив готовность официально оформить сотрудничество посредством двустороннего соглашения. Туркменская сторона проявила особый энтузиазм в отношении сотрудничества в области космических и спутниковых технологий, центров обработки данных и современного производства. Туркменская сторона также положительно отреагировала на интерес Эсватини к торговле битумом, сотрудничеству в текстильной промышленности и поставкам топлива, пообещав предоставить подробную информацию о товарно-сырьевой бирже.

Туркменистан выразил заинтересованность в изучении возможностей экспорта сахара из Эсватини и высоко оценил продуктивный обмен мнениями, что вселяет оптимизм в отношении углубления взаимодействия в этих секторах.

Министр Шаканту охарактеризовала переговоры как “начало плодотворных отношений”, выразив уверенность в расширении сотрудничества в новых областях. Туркменистан поблагодари Эсватини за активное участие и содержательные презентации. Обе стороны обязались координировать свои действия по дипломатическим каналам для официального оформления договоренностей и продвижения общих целей. ///nCa, 11 августа 2025 г.