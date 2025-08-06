Президент Туркменистана провёл встречу с Первым Вице-президентом Ирана

В рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с Первым Вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Резой Арефом.

Ареф выразил благодарность за возможность провести встречу и поздравил туркменскую сторону с успешной организацией важного международного мероприятия. Он также передал тёплые слова приветствия от Президента Ирана Масуда Пезешкиана Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа.

Сердар Бердымухамедов тепло поприветствовал иранского высокого гостя и направил ответные наилучшие пожелания в адрес Президента ИРИ.

В ходе переговоров была подчёркнута прочная основа туркмено-иранского сотрудничества, выстроенная на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправия. Отношения между двумя странами поступательно развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате, включая взаимодействие на площадках международных и региональных организаций.

Стороны уделили внимание укреплению партнёрства в ключевых отраслях, включая торговлю, энергетику, транспорт, строительство и сельское хозяйство. Также обсуждалась активизация деловых связей на уровне частного сектора.

Касаясь гуманитарного взаимодействия, стороны отметили его значительную роль в сближении народов Туркменистана и Ирана, а также во взаимном обогащении культур. Перспективными были признаны направления сотрудничества в области науки, образования, искусства и спорта.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних инициатив, нацеленных на укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя братскими странами. ///nCa, 6 августа 2025 г.