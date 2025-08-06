Президент Туркменистана принял Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики

На полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Национальной туристической зоне «Аваза», Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики, Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым.

В ходе беседы он передал слова приветствия от Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, а также с теплотой вспомнил дружественный визит Национального Лидера туркменского народа в Кыргызстан, состоявшийся в апреле текущего года.

Президент Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и Кыргызстан связывают отношения, основанные на принципах братства, добрососедства и взаимного уважения. Общие духовные, культурные и исторические ценности служат прочной основой для укрепления партнёрства на различных уровнях.

Стороны отметили позитивную динамику двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках ООН, СНГ, Организации тюркских государств и других международных структур. Особое внимание было уделено вопросам транспортно-логистической взаимосвязанности, которая приобретает стратегическое значение в контексте глобального логистического взаимодействия.

Культурно-гуманитарное партнёрство также занимает важное место в межгосударственных отношениях. Сотрудничество в области науки, образования и культуры способствует дальнейшему сближению народов и сохранению общего исторического наследия.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Адылбек Касымалиев обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в дальнейшем укреплении туркмено-кыргызских отношений. ///nCa, 6 августа 2025 г.