Пресс-конференция в Авазе: РСНВМ объединяются для решения климатических проблем

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

6 августа на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Туркменистане (Аваза) состоялась пресс-конференция, посвященная информированию СМИ о создании переговорной группы в рамках РКИК ООН, что является первым ощутимым результатом Авазинской Программы действий (АПД).

Спикерами выступили

Рабаб Фатима, Генеральный секретарь Конференции, Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ)

Майкл Бизвик Уси, вице-президент Малави

Диего Пачеко Баланза, председатель Группы РСНВМ и постоянный представитель Боливии при ООН

Дина Нат Дунгьел, министр иностранных дел и внешней торговли Королевства Бутан

Спикеры обсудили проблемы, с которыми сталкиваются страны, не имеющие выхода к морю, и подчеркнули важность исторического достижения – создания переговорной команды РСНВМ.

Подчеркивалась необходимость достоверной информации и правильных данных для решения климатических вопросов. Отмечена важность платформы для совместной работы и достижения результатов в борьбе с климатическими изменениями.

Кроме того, спикеры подтвердили приверженность решению климатических проблем и поддержке уязвимых стран, особенно тех, у которых нет выхода к морю. При этом акцентирована важность финансирования климатической повестки и наращивания потенциала для преодоления трудностей.

О климатических проблемах РСНВМ

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), часто расположены в засушливых или горных регионах, где усиливаются опустынивание, таяние ледников, оползни и внезапные наводнения. С 2012 по 2023 годы на РСНВМ, занимающие 12% поверхности Земли, пришлось более 20% мировых засух и оползней, а 18% пострадавшего от них населения, несмотря на то, что РСНВМ составляют лишь 7% мирового населения.

Доступ РСНВМ к международным рынкам зависит от сложных транзитных маршрутов, которые нарушаются из-за стихийных бедствий, угрожая торговле и конкурентоспособности. Сельское хозяйство, занимающее 55% населения РСНВМ (против 25% в мире), уязвимо к засухам, наводнениям и опустыниванию. Гидроэнергетика, обеспечивающая 44% электроэнергии в РСНВМ (против 15% в мире), также подвержена климатическим рискам.

В 2023 году 51% населения РСНВМ столкнулись с умеренной или острой нехваткой продовольствия (43% в 2014 году). В 2020–2022 годах 27 РСНВМ были чистыми импортерами зерновых, уязвимыми к глобальным колебаниям цен и сбоям в поставках. Ограниченные финансы, зависимость от сырьевой экономики и проблемы управления усугубляют климатические вызовы. В 2024 году треть РСНВМ находились в нестабильной или конфликтной ситуации.

Авазинская программа действий для РСНВМ (2024–2034) предусматривает меры по адаптации к изменению климата, снижению риска бедствий, финансированию, развитию устойчивой инфраструктуры, борьбе с потерями и ущербом, а также утратой биоразнообразия. Группа РСНВМ, официально учрежденная в июне 2025 года на сессии РКИК ООН в Бонне под председательством Боливии, стала переговорной группой в рамках РКИК ООН. Это открывает путь для продвижения интересов РСНВМ, включая поддержку адаптации, снижение рисков, финансирование, передачу технологий и инвестиции в устойчивую инфраструктуру. ///nCa, 6 августа 2025 г.