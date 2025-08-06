Круглый стол в Авазе: Наука и технологии являются ключом к процветанию стран, не имеющих выхода к морю

5 августа 2025 года в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, был проведен первый интерактивный тематический круглый стол. Мероприятие было посвящено теме “Структурные преобразования, диверсификация, наука, технологии и инновации как движущие силы процветания развивающихся стран, не имеющих выхода к морю”.

На этой сессии была подчеркнута важность структурных преобразований, особенно с помощью науки, технологий и инноваций, которые имеют решающее значение для повышения производительности и экономического роста. Сельское хозяйство, являющееся ключевым сектором во многих развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, обсуждалось как область, нуждающаяся в диверсификации и инновациях.

На круглом столе, модераторами которого выступили Мариин Ратник, заместитель министра экономики и развития Эстонии, и Эдил Байсалов, заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, с основным докладом выступил Учрал Нямосор, первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Монголии.

В дискуссии приняли участие: Зепп Шеллхорн, государственный секретарь Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии; Клавер Гатете, исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки; Деодат Махарадж, директор-распорядитель Технологического банка ООН для наименее развитых стран; и Пруденс Себахизи, министр торговли и промышленности Руанды.

Рассказывая об опыте Эстонии в области цифровой трансформации, Мариин Ратник отметила, что ее страна также является “одной из первых, кто внедрил искусственный интеллект” и использует его для ускорения предоставления государственных услуг, основанных на данных, и повышения их эффективности. Финансирование остается важнейшим узким местом, отметила она, указав на важную роль зеленых облигаций и частного капитала. По ее словам, также важное значение имеет практическая реализация Севильского обязательства, итогового документа недавно состоявшейся Четвертой международной конференции по финансированию развития, в котором содержится призыв к “солидарности, инновациям и общей подотчетности”.

Ее сопредседатель Эдил Байсалов, заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана, отметил, что структурные преобразования лежат в основе амбициозного видения Авазинской программы действий. Повышение производительности труда и достойная занятость – это не абстрактные цели, а реальные и привязанные к конкретным срокам задачи. Многие развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в значительной степени зависят от экспорта необработанных сырьевых товаров, отметил он, подчеркнув необходимость уделять приоритетное внимание инвестициям в сельскую инфраструктуру и сельскохозяйственные инновации. В этой связи он призвал к созданию региональных центров сельскохозяйственных исследований, а также к справедливому управлению важнейшими полезными ископаемыми, которые необходимы для глобальной трансформации зеленой энергетики.

Монголия приветствует преобразующую силу науки, технологий и инноваций в экономике РСНВМ

“При правильных инвестициях и реформах НТИ (наука, технологии, инновации) может оказать поддержку развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в цифровизации торговой логистики, укреплении продовольственных систем, расширении доступа к услугам и стимулировании молодежного предпринимательства”, – сказал Учрал Ньям-Осор, первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Монголии.

“В Монголии мы рассматриваем НТИ не как возвышенный идеал, а как практическую движущую силу отраслевых и структурных реформ”, – сказал он, отметив, что его правительство работает над включением науки и технологий в основные стратегии развития с четкими национальными приоритетами и сильным акцентом на конечные результаты.

К ним относятся законодательные реформы, направленные на улучшение защиты интеллектуальной собственности и управления научными исследованиями и разработками; поддержка государственно-частного партнерства в области инноваций в сельском хозяйстве и устойчивости к изменению климата; создание местных инновационных центров во второстепенных городах для содействия сельскому предпринимательству и прикладным исследованиям; и реформы в сфере государственных закупок для создания пространства для отечественных инноваций.

РСНВМ должны вкладывать значительные средства в пограничную инфраструктуру, чтобы обеспечить беспрепятственную торговлю, заявил глава Экономической комиссии для Африки

“Одна из самых больших проблем – это то, что происходит на границе”, – сказал Клавер Гатете, исполнительный секретарь Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки, подчеркнув сложность пограничной логистики, начиная от холодильных камер для скоропортящихся товаров и заканчивая системами идентификации.

Приведя в качестве примера ситуацию в Восточной Африке, он сказал, что президент Руанды “посадил людей в грузовик, чтобы они понимали, что происходит на дороге”, и обнаружил, что торговля между его страной и ее ближайшими соседями сталкивается с длительными задержками из-за многочисленных дорожных заграждений, досмотра транспортных средств, а также из-за проблем, вызванных многочисленными системами страхования.

Заинтересованные страны приняли решение убрать все контрольно-пропускные пункты и внедрили электронную систему отслеживания, разрешили передвижение людей с использованием удостоверений личности и внедрили единую страховку. В результате торговые операции, которые занимали 21 день, сократились до 5 дней.

Государственный секретарь Австрии заявил, что целостный подход, ориентированный на агропродовольственные и перерабатывающие цепочки создания добавленной стоимости, является ключевым для трансформации сельского хозяйства

“Как бывший шеф-повар, я знаю, о чем говорю”, – сказал Зепп Шеллхорн, государственный секретарь Федерального министерства по европейским и международным делам страны, подчеркнув, что, заказывая продукты питания коллективно, потребители получают доступ к низким ценам, в то время как мелкие фермеры могут продавать большие объемы напрямую потребителям.

С этой целью в 2024 году правительство его страны и Всемирная продовольственная программа (ВПП) присудили премию Кофи Аннана за инновации в Африке цифровому стартапу, создавшему систему “от фермы к вилке”.

А в Эфиопии в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) правительство его страны оказало помощь в создании центра механизации послеуборочной обработки, который помогает мелким фермерам и развивающимся агропредприятиям сократить потери после сбора урожая и повысить добавленную стоимость.

По словам представителя Технологического банка ООН, географические и структурные проблемы ставят РСНВМ в вдвойне невыгодное положение

Расходы на исследования и разработки остаются низкими, в то время как цифровой разрыв усугубляет неравенство, а в некоторых развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, которые также относятся к числу наименее развитых стран, таких как Бурунди, проникновение Интернета составляет всего 5 %, сказал Деодат Махарадж, управляющий директор Технологического банка ООН для наименее развитых стран, подчеркнув: “Это не просто пробелы, а барьеры”.

Структурная трансформация начинается с повышения производительности, отметил он. Международное сообщество должно инвестировать в климатически устойчивые сельскохозяйственные технологии, создание региональных исследовательских центров и цифровые инструменты, связывающие фермеров с рынками. РСНВМ также необходимо подниматься по цепочкам добавленной стоимости.

По его словам, Авазинская программа действий ставит “самые амбициозные цели [в области науки, техники и развития]”, которые когда-либо ставились развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и призывает к финансированию и сотрудничеству Юг-Юг для достижения этих целей.

Технологический банк ООН для наименее развитых стран

Спикер Турции обратила внимание на Технологический банк ООН для наименее развитых стран, который находится в ее стране. По ее словам, Банк осуществляет проекты, направленные на укрепление их научно-технического и инновационного потенциала, и призывает других партнеров по развитию активизировать сотрудничество с Банком. Представитель Бурунди заявила, что ее страна уделяет особое внимание модернизации сельского хозяйства и преодолению цифрового разрыва. Она также подчеркнула необходимость партнерских отношений для обеспечения справедливого освоения природных ресурсов, включая полезные ископаемые.

Представитель Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) отметил, что количество заявок на патенты, поданных жителями развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, остается неизменным, несмотря на более чем 200-процентный рост числа заявок на регистрацию товарных знаков за последнее десятилетие. По его словам, развитие навыков в области интеллектуальной собственности имеет решающее значение для расширения предпринимательской базы, отметив, что ВОИС разработала конкретные проекты, предусматривающие адресную поддержку и наставничество для женщин-предпринимателей и молодежи в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Уганде, Ботсване и других развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.

Страны помогают друг другу в развитии науки и техники

В ходе последовавшего интерактивного диалога представители государств-членов поделились примерами того, как они используют науку и технологии, и призвали к международной поддержке таких усилий. Уганда позиционирует науку, технологии и инновации как краеугольный камень экономической стратегии страны, заявил ее представитель. Сельскохозяйственная продукция, которая раньше продавалась как сырье, все чаще продается как товары с добавленной стоимостью, сказала она, отметив, что ее страна также располагает крупнейшими в Африке мощностями по производству фармацевтических вакцин.

Представитель Туркменистана сообщил, что ее страна внедрила информационную систему для анализа потребностей рынка труда и разработала “атлас профессий будущего”. Кроме того, в 17 университетах была создана программа бизнес-инкубаторов для подготовки молодых предпринимателей. Иран, по словам представителя этой страны, соединяет Азию, Европу и Ближний Восток. Это географическое преимущество в сочетании с мощной логистической и транспортной инфраструктурой делает его естественным партнером для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Санкции, введенные против Ирана, на самом деле помогли улучшить систему образования страны.

“Возможно, мы и не имеем выхода к морю, но мы также считаем, что связаны сухопутно”, – сказал представитель Эсватини, указывая на инвестиции в космические технологии, научное образование для женщин и девочек и цифровые услуги для своих граждан. Делегат из Узбекистана рассказал о своем предложении по созданию регионального центра агроинноваций в его стране. ///nCa, 6 августа 2025 г. (на основе пресс-релизов, опубликованных на сайте UN Meeting Coverage and PRs)