Туркменистан и Узбекистан: стратегическое партнёрство и добрососедство в новой геополитической реальности

В условиях стремительно меняющегося миропорядка укрепление двусторонних связей между государствами, обладающими общими историко-культурными корнями, географической близостью и схожими экономическими интересами, приобретает особое значение. Одним из ярких примеров конструктивного и устойчивого сотрудничества является стратегическое партнёрство между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

Историко-культурная близость как основа доверия

Туркменский и узбекский народы на протяжении веков жили бок о бок, разделяя обычаи, традиции и язык. Эта культурно-цивилизационная общность создаёт прочную гуманитарную основу для межгосударственного сотрудничества, где добрососедство не просто дипломатическая формула, а реальный принцип, реализуемый на практике.

Политический диалог на высшем уровне

Отношения между Туркменистаном и Узбекистаном получили новый импульс в последние годы благодаря последовательной политике глав двух государств – Президента Сердара Бердымухамедова и Президента Шавката Мирзиёева. Регулярные визиты на высшем уровне, подписание двусторонних соглашений в сферах торговли, энергетики, транспорта и культуры свидетельствуют о стремлении обеих сторон укреплять долгосрочное стратегическое партнёрство.

Особо следует отметить визит Президента Узбекистана в Ашхабад и ответный визит Президента Туркменистана в Ташкент, в ходе которых были подписаны соглашения, охватывающие широкий спектр вопросов: от сотрудничества в области водных ресурсов до интеграции транспортных коридоров.

Экономическое сотрудничество: рост товарооборота и совместные проекты

Экономика остаётся ключевым направлением туркмено-узбекского взаимодействия. Обе страны заинтересованы в развитии взаимной торговли, особенно в аграрном секторе, нефтегазовой отрасли и текстильной промышленности. Согласно данным официальных источников, двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивую динамику роста, а совместные торгово-экономические форумы становятся площадками для развития новых деловых контактов.

Туркменистан и Узбекистан активно сотрудничают в энергетической сфере, включая поставки энергоносителей, а также в области транзитно-транспортной логистики. Центральное значение имеет развитие коридора «Туркменбаши – Ташкент» в рамках международных инициатив по возрождению Великого шёлкового пути.

Безопасность и региональная стабильность

Одним из ключевых аспектов двустороннего сотрудничества является совместное обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии. В условиях вызовов, связанных с транснациональной преступностью, угрозой экстремизма и нестабильностью в соседнем Афганистане, Туркменистан и Узбекистан демонстрируют приверженность принципам нейтралитета, суверенитета и недопустимости вмешательства во внутренние дела.

Сотрудничество в рамках таких международных площадок, как ООН, СНГ, ОЭС и ШОС, также способствует усилению координации усилий по обеспечению устойчивого развития региона.

Гуманитарные и культурные связи

Большое внимание уделяется развитию гуманитарных обменов, академического сотрудничества, а также поддержке национальных диаспор. В Узбекистане проживает значительная туркменская община, а в Туркменистане — узбекская, что создаёт дополнительные возможности для сближения народов через образование, культуру и средства массовой информации.

Перспективы

Динамика отношений между Туркменистаном и Узбекистаном позволяет говорить о стратегическом характере их партнёрства. Обе страны выступают за формирование многополярного и справедливого миропорядка, поддерживают инициативы, направленные на устойчивое развитие, и стремятся к углублению взаимодействия по линии «Центральная Азия – Центральная Азия», что делает их кооперацию примером регионального успеха.

С учётом энергетического потенциала, транспортного положения и демографического ресурса двух государств, туркмено-узбекские отношения имеют все основания стать важным фактором стабильности, процветания и интеграции в Центральной Азии. ///nCa, 4 августа 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)