Визит в Сиань: Туркменская делегация встретилась с Генеральным секретарем формата «Центральная Азия – Китай»

Эльвира Кадырова, Сиань, Китай, 1 августа 2025 г.

В стенах Секретариата формата «Центральная Азия – Китай» состоялась встреча молодёжной делегации Туркменистана с Генеральным секретарем структуры Сунь Вэйдуном и представителями Секретариата. Мероприятие прошло в духе взаимопонимания и стремления к дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

Открывая встречу, г-н Сунь Вэйдун отметил важность роли молодёжи в международном диалоге. Он напомнил, что совсем недавно в Пекине с успехом прошёл Всемирный фестиваль молодежи за мир, в котором активное участие приняла и Союз молодежи Туркменистана им. Махтумкули.

«Это демонстрирует доверие молодёжи двух стран, а также твердую решимость укреплять дружественное сотрудничество и защищать мир на планете», — заявил Сунь Вэйдун.

Он подробно рассказал о миссии Секретариата: учреждённого по итогам Саммита «Центральная Азия – Китай», прошедшего в Сиане в 2023 году. Официально положение о Секретариате было подписано 19 мая 2025 года, а 30 марта он начал свою работу как постоянный координирующий орган.

Секретариат отвечает за организацию ключевых мероприятий — таких как Саммиты глав государств и встречи министров иностранных дел — а также за развитие механизмов сотрудничества в приоритетных областях.

Г-н Сунь также акцентировал внимание на результатах второго саммита Центральная Азия – Китай, прошедшего в Астане, где была принята Астанинская декларация и подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита провозгласил концепцию «Духа сотрудничества Китая и Центральной Азии», базирующуюся на взаимоуважении, взаимной выгоде и стремлении к совместной модернизации через качественное развитие.

Шесть приоритетных направлений сотрудничества, определённых лидерами шести стран, включают: беспрепятственную торговлю, промышленные инвестиции, развитие взаимосвязанности, освоение зелёных полезных ископаемых, модернизацию сельского хозяйств, облегчение гуманитарных обменов

Говоря о туркмено-китайских отношениях Сунь Вейдун отметил, что Китай и Туркменистан являются хорошими друзьями и партнерами. Он напомнил о встрече Президента Сердара Бердымухамедова с Председателем КНР Си Цзиньпин на полях второго саммита Центральная Азия-Китай. Стороны договорились о расширении двухстороннего сотрудничества, в том числе в несырьевом секторе и оптимизировать торговую структуру, повысить уровень региональной взамиосвязанности, активизировать гуманитарные и культурные обмены.

Глава делегации Велимырад Овезов, руководитель департамента СМИ Центрального совета молодёжи имени Махтумкули Туркменистана, представил деятельность организации, охватывающей молодёжь в возрасте от 14 до 37 лет. Основными задачами он назвал участие в гармоничном развитии государства, продвижение демократических ценностей и поддержку талантливой молодежи через творческие, образовательные и спортивные инициативы.

В ходе встречи все члены туркменской делегации поделились своими личными впечатлениями от поездки в Китай, а впечатления и эмоции действительно переполняют нас – мы говорили о технологических решениях в энергетике, достижениях Китая в области обеспечения экологической гармонии и об исторический взаимосвязи.

Встреча туркменской молодёжи в Секретариате формата «Китай–Центральная Азия» в Сиани стала не только важным шагом в укреплении связей народной дипломатии между Туркменистаном и Китаем, но и подчеркнула важную роль участия молодежи Туркменистана в продвижении туркмено-китайских отношений. ///nCa, 2 августа 2025 г.