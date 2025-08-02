Молодёжная дипломатия: Туркменистан и Китайская провинция Шэньси укрепляют связи

Эльвира Кадырова, Сиань, Китай, 1 августа 2025 г.

1 августа 2025 года делегация туркменской молодёжи, находящаяся с визитом в Китае, встретилась с руководством провинции Шэньси в Сиани, административном центре провинции, чтобы укрепить взаимопонимание и связи между народами Туркменистана и Китая.

Делегацию тепло приветствовала г-жа Син Шаньпин, заместитель секретаря парткома КПК провинции Шэньси и председатель Народного общества дружбы с зарубежными странами. Открывая встречу, г-жа Син отметила активное развитие культурных и гуманитарных связей между Туркменистаном и Китаем. Эти связи охватывают совместные археологические раскопки, яркие культурные мероприятия и побратимские отношения между провинцией Шэньси и Ахалским велаятом Туркменистана.

«Туркменистан обладает богатейшим культурным наследием, а Древний Шёлковый путь исторически связывал его с провинцией Шэньси, которая была восточной отправной точкой этого маршрута», — отметила г-жа Син, подчеркивая глубокие исторические связи.

Она сообщила, что в Шэньси обучается более 800 студентов из Туркменистана, а представители провинции активно участвуют в культурных обменах с Туркменистаном. Образование и сельское хозяйство также являются ключевыми направлениями партнёрства. В частности, Северо-западный университет в Сиани подписал Меморандум о взаимопонимании с Инженерно-технологическим университетом Туркменистана им. Огузхана для развития сотрудничества.

Г-жа Син, посетившая Туркменистан в марте 2025 года, рассказала о продуктивных встречах с туркменскими официальными лицами в сферах образования, сельского хозяйства и иностранных дел, которые укрепили двусторонние связи.

На встрече в Сиани она предложила три ключевых инициативы для развития молодёжных обменов и сотрудничества:

1. Культурные и гуманитарные обмены: Укрепление сотрудничества в сферах искусства, туризма и спорта для создания новых возможностей для молодёжи.

2. Сотрудничество в образовании: Содействие визитам туркменских преподавателей в Шэньси для повышения квалификации, что подчеркивает роль образования как основы стратегического партнёрства между Китаем и Туркменистаном.

3. Сотрудничество в сельском хозяйстве: Развитие партнёрства в области ирригации, переработки хлопка и сельскохозяйственной техники для продвижения инноваций и устойчивого развития.

В ответ представители туркменской молодёжной делегации поделились своим видением современного состояния туркмено-китайских отношений и выразили надежду на продолжение диалога и культурных обменов. Обсуждения отразили общую приверженность укреплению связей через вовлечение молодёжи.

В завершение встречи г-жа Син и глава делегации Велимырад Овезов, руководитель департамента СМИ Центрального совета молодёжи имени Махтумкули Туркменистана, обменялись памятными подарками. Участники сделали совместное фото, запечатлев атмосферу дружбы и сотрудничества.

Эта встреча в Сиани стала ещё одним важным шагом в динамично развивающихся отношениях между Туркменистаном и провинцией Шэньси, открывая путь к углублению культурных, образовательных и экономических связей, основанных на общем наследии Великого Шёлкового пути.

Краткий обзор провинции Шэньси

Провинция Шэньси, расположенная в географическом центре Китая, занимает площадь 205 600 км² и имеет население 39,56 млн человек.

Шэньси — колыбель китайской нации и культуры. На протяжении 1180 лет 14 династий выбирали эту провинцию своей столицей. Всемирно известный мавзолей Цинь Шихуана с терракотовой армией, признанный восьмым чудом света, находится здесь.

Провинция поражает разнообразием ландшафтов: плоскогорья, горы, равнины и бассейны. Гора Хуашань, один из пяти знаменитых пиков Китая, и река Хуанхэ, «мать-река» китайской нации, привлекают туристов со всего мира.

Шэньси богата природными ресурсами: обнаружено 138 видов полезных ископаемых, запасы угля составляют 186,2 млрд тонн (3-е место в Китае), нефти — 497 млн тонн, газа — 960 млрд м³ (1-е место по добыче). Провинция производит каждое седьмое яблоко и каждое пятое киви в мире.

В Шэньси работают более 110 вузов, 1500 научно-исследовательских учреждений, 26 национальных лабораторий. Здесь работают 72 академика, обучаются 19 млн студентов, ежегодно выпускаются 170 000 бакалавров и 37 000 магистров и докторантов. По индексу инноваций Шэньси занимает 9-е место в Китае.

Провинция имеет развитую инфраструктуру: 17 автомагистралей, высокоскоростные железные дороги, связывающие большинство провинциальных центров, и аэропорт Сиань-Сяньян, один из восьми крупнейших в Китае. Грузовой поезд «Чанъань» (Китай–Европа) из Сиани обслуживает 45 стран вдоль «Одного пояса и одного пути».///nCa, 2 августа 2025 г.