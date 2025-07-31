Президент Туркменистана ознакомился с завершающей подготовкой к крупной конференции ООН в Авазе

В среду, 30 июля, Президент Сердар Бердымухамедов совершил комплексную рабочую поездку в Балканский велаят, чтобы лично убедиться в полной готовности к проведению Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

В центре внимания инспекции Президента находились два ключевых объекта: Международный аэропорт Туркменбаши и элитная Национальная туристическая зона «Аваза» — места проведения столь значимого международного форума, который соберёт высокопоставленные делегации со всего мира.

По прибытии в Туркменбаши Президента Бердымухамедова встретили Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Рашид Мередов и другие высокопоставленные должностные лица. Глава МИД подробно доложил о завершении всех подготовительных работ на территории конференц-комплекса, включая обширные работы по благоустройству и созданию оптимальных условий для участников форума.

Президент подчеркнул, что выбор Туркменистана в качестве принимающей стороны является ярким свидетельством углубления конструктивного сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций. Это партнёрство является краеугольным камнем внешней политики Туркменистана и полностью гармонирует с приверженностью страны всеобщему благополучию и прогрессу. Проведение столь масштабного международного мероприятия также акцентирует активную роль Туркменистана в координации глобальных усилий по достижению Целей устойчивого развития.

Завершив инспекцию основных объектов конференции, Президент Бердымухамедов совершил поездку по культурной инфраструктуре Национальной туристической зоны «Аваза». Этот живописный уголок на берегу Каспия прочно утвердился как ведущий центр для проведения значимых международных встреч, форумов, концертов и фестивалей, тем самым упрочив свою репутацию центра культурного обмена.

Президент Бердымухамедов лично проверил организацию приёма гостей, убедившись, что она соответствует высочайшим стандартам традиционного туркменского гостеприимства. Современные отели Авазы, подчёркивающие великолепие Каспийского побережья, предлагают полный спектр удобств для комфорта и отдыха участников.

Уделяя особое внимание вопросам размещения и приёма гостей, Президент Бердымухамедов дал конкретные указания по обеспечению всеобъемлющего и ответственного подхода к организации всех аспектов предстоящего форума, подчеркнув решимость Туркменистана провести мероприятие на максимально высоком уровне.

По завершении визита Президент вернулся в Ашхабад. /// nCa, 31 июля 2025 г. (Изображения – скриншоты из видеоматериала THP)