Тренинг по сокращению выбросов метана: Формирование потенциала для низкоуглеродного будущего Туркменистана

Вчера (29 июля) стартовал двухдневный тренинг по сокращению выбросов метана, проводимый Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в партнёрстве с Международной обсерваторией по выбросам метана (IMEO) Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), при поддержке ПРООН и в координации с Региональным координационным офисом ООН (РКО) в Туркменистане. В ходе обучения представители государственных органов и специалисты нефтегазовой отрасли изучают практические инструменты для мониторинга, измерения и сокращения выбросов метана.

Этот тренинг призван поддержать климатические обязательства Туркменистана в рамках Парижского соглашения и Глобального обязательства по метану. Участники получают практический опыт работы с технологиями снижения выбросов, знакомятся с лучшими мировыми практиками и путями инклюзивного энергетического перехода.

Тренинг является частью Совместной программы «Поддержка разработки политики и наращивания национального потенциала для перехода к зелёной энергетике в Туркменистане», реализуемой при поддержке Фонда ЦУР ООН. Он соответствует Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата и Стратегии развития возобновляемых источников энергии до 2030 года, направленным на достижение нулевого роста выбросов парниковых газов к 2030 году. /// nCa, 30 июля 2025 г.