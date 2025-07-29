Историческое второе место юных туркменских шахматистов на чемпионате Центральной Азии

С 20 по 29 июля в живописном городе Чолпон-Ата (Иссык-Куль, Кыргызстан) проходил Чемпионат Центральной Азии по шахматам с классическим контролем времени среди юношей и девушек. Турнир собрал самых талантливых шахматистов региона, которые соревновались в 12 возрастных категориях – среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

Мы особенно гордимся выступлением туркменской команды, которая завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль, заняв почётное второе место в общекомандном зачёте.

На первом месте — сборная Узбекистана с 16 медалями, из которых 6 золотых. Хозяева турнира, сборная Кыргызстана, также имеют 6 медалей, из которых 2 золотые, но уступили по количеству серебряных (все остальные 4 медали у них бронзовые). Далее следуют представители Казахстана – 6 медалей (1 золотая, 5 серебряных), а сборная Таджикистана занимает пятое место с 1 золотой и 1 бронзовой медалью.

Следует отметить, что из пяти стран Центральной Азии Туркменистан был наименее представленной страной – всего 15 игроков, 6 из которых стали медалистами. Это говорит о высокой продуктивности наших спортсменов. Самой многочисленной командой, как и ожидалось, стала сборная Кыргызстана – 192 участника. Узбекистан выставил 129 лучших игроков, Казахстан – 72, а Таджикистан – 17. Всего в чемпионате приняли участие 425 юношей и девушек.

Победители и призёры из Туркменистана:

Чарыев Чарыхеким (Академия «Кушт» Алеми, Ашхабад) – золото в категории мальчиков до 8 лет (8 из 9 очков)

Чарыева Анна (Марыйский велаят) – золото в категории девочек до 8 лет (7,5 из 9 очков)

Авлиякулиев Максат (Лебапский велаят) – серебро в категории мальчиков до 10 лет (7,5 из 9 очков)

Батыров Алыхан (Марыйский велаят) – серебро в категории мальчиков до 12 лет (7 из 9 очков)

Реджепова Джахан (Лебапский велаят) – серебро в категории девочек до 16 лет (7,5 из 9 очков)

Мурадова Небахат (Лебапский велаят) – бронза в категории девочек до 14 лет (6 из 9 очков)

Также стоит отметить тех, кто оказался всего в одном шаге от призовых мест, заняв 4-е место: Ляля Вепаева (до 10 лет, 6 из 9 очков) и Али Ахмедов (до 14 лет, 6 из 9 очков).

Впервые на Чемпионате Центральной Азии были присвоены прямые звания, вплоть до звания Международного мастера в категории до 18 лет. Это решение было принято Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) впервые в этом году и свидетельствует о признании высокого уровня игры в Центральноазиатском регионе. Наши соотечественники также оказались в числе тех, кому были присвоены спортивные звания благодаря их результатам. Так, звание кандидата в мастера спорта ФИДЕ было присвоено всем вышеперечисленным призёрам, а Джахан Реджеповой присвоено звание женского мастера ФИДЕ.

Результаты на Иссык-Куле доказывают, что блестящее выступление юных туркменских спортсменов на недавнем международном турнире в Ашхабаде, где наши ребята в возрасте от 8 до 12 лет заняли первое место в командных соревнованиях среди 11 стран, не было случайностью.

Комментарии президента Федерации шахмат Туркменистана Вепа Мяликгулыева:

«Детские шахматы в Туркменистане выросли до такого уровня, когда мы уже стремимся не просто к каким-либо медалям в отдельных категориях, а целенаправленно нацелены на золотые медали во многих категориях, а также на высокие командные призы на региональных, континентальных и некоторых мировых чемпионатах. То есть борьба для нас переходит на уровень шахматных школ наших стран.

Именно поэтому второе место в общем командном зачёте на Чемпионате Центральной Азии – региона, который уже признан одним из лидеров мировых шахмат, – является для нас особо значимым результатом.

Я считаю, что сейчас начинается новый, чрезвычайно важный этап в наших шахматах – повышение конкурентоспособности наших талантов на юношеском уровне – в возрасте от 12 до 16 лет. На этом уровне энтузиазм детских тренеров и большое количество внутренних и международных турниров должны быть дополнены системной работой государственных шахматных школ с правильно организованной методической работой, направленной на дальнейшее совершенствование мастерства юных талантов на более глубоком фундаментальном уровне понимания шахмат, а также постоянным повышением квалификации тренеров на юношеском и взрослом уровнях.

Важно не ослаблять хороший темп развития детских шахмат на следующем возрастном уровне, и для этого необходимо срочно ещё больше поднять методическую базу в шахматных школах».

/// nCa, 29 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Федерацией шахмат Туркменистана)

Подробные результаты турнира также можно найти по ссылке:

https://s1.chess-results.com/tnrWZ.aspx?lan=11&art=25&fedb=TKM&flag=30&SNode=S0&tno=1211048