Азербайджан и Туркменистан укрепляют экономическое партнёрство: Итоги 8-го заседания Совместной комиссии

28 июля 2025 года в Баку состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Туркменистаном. Встреча завершилась подписанием протокола, нацеленного на расширение двустороннего партнёрства в многочисленных секторах экономики.
Ключевые участники
Сопредседатели Совместной межправительственной комиссии:
- Нокергулы Атагулыев – Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана
- Микаил Джаббаров – Министр экономики Азербайджана
Основы двусторонних отношений
На заседании было подчёркнуто, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном строятся на нескольких прочных столпах:
– Надёжный исторический фундамент
– Культурная близость и взаимосвязь
– Взаимное уважение между двумя братскими народами
– Высокий уровень доверия и взаимопонимания между главами государств
Текущее экономическое сотрудничество
Инвестиционная активность
В настоящее время в Азербайджане действуют 75 компаний с туркменским капиталом, охватывающие различные секторы, включая:
– Промышленность
– Транспорт
– Строительство
– Торговля
– Услуги
Сотрудничество в сфере транспорта и транзита
Страны достигли значительного прогресса в транзитных перевозках:
– Итоги 2024 года: Объём транзита превысил 2 миллиона тонн.
– Первая половина 2025 года: Объём транзита превысил 1 миллион тонн.
– Наблюдается устойчивая тенденция роста в последние годы.
Оба государства активно сотрудничают в возрождении транспортного коридора «Восток – Запад» и повышении эффективности Среднего коридора.
Направления будущего сотрудничества
Приоритетные секторы
На заседании были рассмотрены возможности для расширения сотрудничества в таких областях, как:
– Торговля и бизнес: Расширение коммерческих связей и инвестиционных потоков.
– Энергетика: Использование развитой инфраструктуры Азербайджана для экспорта энергоресурсов.
– Транспорт: Укрепление связанности коридоров.
– Промышленность: Развитие промышленных парков.
– Сельское хозяйство: Партнёрства в аграрном секторе.
– Свободная экономическая зона «Алят»: Возможности, предоставляемые специальной экономической зоной.
Стратегические инициативы
– Развитие Зангезурского коридора.
– Расширение связей между деловыми кругами.
– Совместные проекты и инициативы, служащие общим экономическим интересам.
– Стимулирование взаимных инвестиций.
Итоги заседания
Заседание комиссии завершилось подписанием всеобъемлющего протокола сопредседателями. Документ устанавливает основу для:
– Расширенного партнёрства в экономическом сотрудничестве.
– Укрепления торговых отношений.
– Углубления энергетического взаимодействия.
– Улучшения транспортной связанности.
– Развития сельскохозяйственного сектора.
– Сотрудничества в гуманитарной сфере.
Стратегическое значение
Министр Джаббаров подчеркнул, что укрепление стратегического партнёрства между Азербайджаном и Туркменистаном создаёт широкий потенциал для интенсивного развития экономических связей. Встреча продемонстрировала приверженность обеих стран развитию успешной совместной деятельности и поиску новых путей взаимовыгодного сотрудничества.
Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Атагулыев отметил широкие перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в различных областях, что свидетельствует о твёрдой приверженности Туркменистана этому партнёрству. /// nCa, 29 июля 2025 г.