Азербайджан и Туркменистан укрепляют экономическое партнёрство: Итоги 8-го заседания Совместной комиссии

28 июля 2025 года в Баку состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Туркменистаном. Встреча завершилась подписанием протокола, нацеленного на расширение двустороннего партнёрства в многочисленных секторах экономики.

Ключевые участники

Сопредседатели Совместной межправительственной комиссии:

Нокергулы Атагулыев – Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана

Микаил Джаббаров – Министр экономики Азербайджана

Основы двусторонних отношений

На заседании было подчёркнуто, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном строятся на нескольких прочных столпах:

– Надёжный исторический фундамент

– Культурная близость и взаимосвязь

– Взаимное уважение между двумя братскими народами

– Высокий уровень доверия и взаимопонимания между главами государств

Текущее экономическое сотрудничество

Инвестиционная активность

В настоящее время в Азербайджане действуют 75 компаний с туркменским капиталом, охватывающие различные секторы, включая:

– Промышленность

– Транспорт

– Строительство

– Торговля

– Услуги

Сотрудничество в сфере транспорта и транзита

Страны достигли значительного прогресса в транзитных перевозках:

– Итоги 2024 года: Объём транзита превысил 2 миллиона тонн.

– Первая половина 2025 года: Объём транзита превысил 1 миллион тонн.

– Наблюдается устойчивая тенденция роста в последние годы.

Оба государства активно сотрудничают в возрождении транспортного коридора «Восток – Запад» и повышении эффективности Среднего коридора.

Направления будущего сотрудничества

Приоритетные секторы

На заседании были рассмотрены возможности для расширения сотрудничества в таких областях, как:

– Торговля и бизнес: Расширение коммерческих связей и инвестиционных потоков.

– Энергетика: Использование развитой инфраструктуры Азербайджана для экспорта энергоресурсов.

– Транспорт: Укрепление связанности коридоров.

– Промышленность: Развитие промышленных парков.

– Сельское хозяйство: Партнёрства в аграрном секторе.

– Свободная экономическая зона «Алят»: Возможности, предоставляемые специальной экономической зоной.

Стратегические инициативы

– Развитие Зангезурского коридора.

– Расширение связей между деловыми кругами.

– Совместные проекты и инициативы, служащие общим экономическим интересам.

– Стимулирование взаимных инвестиций.

Итоги заседания

Заседание комиссии завершилось подписанием всеобъемлющего протокола сопредседателями. Документ устанавливает основу для:

– Расширенного партнёрства в экономическом сотрудничестве.

– Укрепления торговых отношений.

– Углубления энергетического взаимодействия.

– Улучшения транспортной связанности.

– Развития сельскохозяйственного сектора.

– Сотрудничества в гуманитарной сфере.

Стратегическое значение

Министр Джаббаров подчеркнул, что укрепление стратегического партнёрства между Азербайджаном и Туркменистаном создаёт широкий потенциал для интенсивного развития экономических связей. Встреча продемонстрировала приверженность обеих стран развитию успешной совместной деятельности и поиску новых путей взаимовыгодного сотрудничества.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Атагулыев отметил широкие перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в различных областях, что свидетельствует о твёрдой приверженности Туркменистана этому партнёрству. /// nCa, 29 июля 2025 г.