Туркменистан расширяет сотрудничество с ЮНЕСКО

25 июля 2025 года на заседании Кабинета Министров Туркменистана заместитель Председателя Кабинета Министров и министр иностранных дел Рашит Мередов представил доклад о дальнейшем развитии сотрудничества с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В докладе были озвучены достижения Туркменистана в рамках партнёрства с ЮНЕСКО и предложены новые инициативы, направленные на укрепление гуманитарного сотрудничества, развитие цифрового образования и сохранение культурного наследия.

Как отмечалось, до настоящего времени в контексте укрепления соответствующей правовой базы наша страна присоединилась к 15 международным документам ЮНЕСКО. Согласно вытекающим из них обязательствам, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках национальных и многосторонних номинаций внесён ряд объектов нашего нематериального и историко-культурного наследия, а также природных объектов.

На системной основе осуществляется взаимодействие с профильными структурами ЮНЕСКО. В их числе – Межправительственный Комитет по физической культуре и спорту, Межправительственная океанографическая комиссия, Международная гидрологическая программа, Программы «Человек и биосфера», «Память мира», а также Программа «UNITWIN», направленная на налаживание сотрудничества и сетевого взаимодействия между университетскими кафедрами, другие международные сети и институты.

Так, в рамках Программы «UNITWIN» в двух высших учебных заведениях Туркменистана открыты кафедры ЮНЕСКО, в соответствующих вузах создано шесть клубов ЮНЕСКО.

Вместе с тем шесть средних школ Туркменистана вошли в Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО, Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули присоединилась к Глобальному молодёжному сообществу ЮНЕСКО, а Ашхабад включён в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн».

Кроме того, в рамках Дорожной карты, подписанной между Министерством образования Туркменистана и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, успешно реализуются проекты, связанные с цифровым образованием.

Мередов представил ряд предложений, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с ЮНЕСКО и реализацию гуманитарных инициатив Президента Туркменистана:

Туркменистан планирует направить делегацию на 43-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится осенью 2025 года в Самарканде (Узбекистан).

В августе текущего года в Туркменистане планируется провести международный форум в гибридном формате. Программа будет включать пять направлений:

– цифровое образование и искусственный интеллект (ИИ);

– роль ИИ в достижении Целей устойчивого развития;

– международный опыт внедрения искусственного интеллекта в национальную систему образования и науки;

– совершенствование образовательной сферы посредством цифровизации и технологий ИИ;

– значение инструментов ИИ в повышении квалификации национальных специалистов.

Также предложено использовать Целевой фонд, созданный на основе Рамочного соглашения между Правительством Туркменистана и ЮНЕСКО, для финансирования ряда проектов, включая: «Наше наследие», «Молодёжь, мир и безопасность», «Создание в Туркменистане геопарка», а также проект, нацеленный на укрепление мер по сохранению крепости Амуль, внесённой в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и др.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан активно сотрудничает с ООН и её специализированными структурами. Одобрив предложения, нацеленные на дальнейшее эффективное взаимодействие с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры ¬(ЮНЕСКО), глава государства поручил вице-премьеру, министру иностранных дел провести соответствующую работу. ///nCa, 26 июля 2025 г.