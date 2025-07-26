Планы мероприятий СПЕКА в 2025 году: роль Туркменистана в укреплении регионального сотрудничества

26 июля 2025 года на заседании Кабинета Министров Туркменистана, проведённом Президентом Сердаром Бердымухамедовым по цифровой системе, были представлены планы мероприятий в рамках председательства Туркменистана в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2025 году.

Предложения, представленные заместителем Председателя Кабинета Министров Х. Гелдимырадовым, были одобрены главой государства. В их числе ряд мероприятий, которые пройдут в Ашхабаде в ноябре-декабре текущего года, – это Экономический форум СПЕКА, 20-е заседание Руководящего совета СПЕКА, встречи рабочих групп.

В этой связи Министерством финансов и экономики совместно с Постоянным представительством Туркменистана при отделении ООН в Женеве, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) осуществляется подготовка к «Дням СПЕКА», в которых ожидается участие высокопоставленных лиц стран-участниц СПЕКА, ЕЭК ООН, руководителей и представителей других специализированных структур данной организации, а также международных экспертов.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность последовательного развития международного сотрудничества для обеспечения стабильности экономики страны, поручив вице-премьеру должным образом подготовиться к намеченным на ноябрь в Ашхабаде международным мероприятиям СПЕКА.

СПЕКА, созданная в 1998 году при поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО, является важной платформой для экономического сотрудничества стран Центральной Азии. Программа направлена на поддержку интеграции региона в мировую экономику через развитие торговли, транспорта, цифровизации и устойчивого управления ресурсами.

Мероприятия СПЕКА также способствуют укреплению регионального диалога, что особенно актуально в условиях активизации сотрудничества в Центральной Азии. ///nCa, 26 июля 2025 г.