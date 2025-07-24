Руководство Туркменистана поздравило Президента Узбекистана с днем рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю его 68-летия.

«Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление традиционно дружественных и стратегических отношений между нашими странами и надеемся на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества на благо наших народов», – подчеркнул глава Туркменистана в своём послании.

24 июля состоялся телефонный разговоре между Президентом Мирзиёевым и Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонный разговор.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства в контексте практической реализации договоренностей встречи на высшем уровне в городе Самарканде в апреле текущего года.

Стороны отметили динамичный рост взаимного товарооборота, углубляющиеся кооперационные связи на уровне предприятий и бизнеса, продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки, включая подготовку к третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. ///nCa, 24 июля 2025 г.