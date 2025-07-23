Минздрав Туркменистана и Благотворительный Фонд им. Гурбангулы Бердымухамедова заключили соглашение

В Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана состоялась встреча с вице-президентом по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой. В центре внимания мероприятия были 30-летие принятия Государственной программы «Saglyk» (Здоровье) и 4-я годовщина создания Благотворительного фонда.

В ходе встречи было подписано Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Государственная программа «Saglyk», принятая 30 лет назад, ознаменовала начало масштабных преобразований в системе здравоохранения страны. За эти годы в Туркменистане внедрены передовые медицинские технологии, современные методы лечения и международные стандарты оказания медицинских услуг. По всей стране, включая города Ашхабад и Аркадаг, построены и функционируют центры здоровья, соответствующие требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова активно поддерживает гуманные инициативы, направленные на укрепление здоровья детей, проведение операций и реабилитацию юных пациентов. ///nCa, 23 июля 2025 г.