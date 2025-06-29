Президент Туркменистана принял главу Daewoo E&C

28 июня Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя правления корейской компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Джонг Вон-джу.

Пользуясь случаем, Джонг Вон-джу сердечно поздравил Президента со второй годовщиной открытия города Аркадаг и передал приветствия от Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.

Президент Сердар Бердымухамедов также передал наилучшие пожелания Президенту Кореи и

отметил, что Туркменистан придаёт особое значение укреплению отношений с Республикой Корея, основанных на принципах взаимопонимания, уважения и доверия.

На протяжении многих лет крупные корейские компании осуществляют масштабную деятельность по реализации важных проектов в нефтегазовой и химической промышленности Туркменистана, внося весомый вклад в развитие двустороннего экономического сотрудничества.

«Между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» был подписан контракт на строительство комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе в Туркменабате, что знаменует начало нового этапа в истории двустороннего сотрудничества», – отметил глава государства, пожелав всем сотрудникам корейской компании успехов в реализации этого проекта.

В свою очередь, Джонг Вон-джу подтвердил приверженность возглавляемой им компании неукоснительному соблюдению своих контрактных обязательств.

В завершение встречи, выразив уверенность в дальнейшем расширении продуктивного взаимовыгодного партнёрства, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал председателю правления компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» новых успехов в развитии туркмено-корейских отношений. ///nCa, 29 июня 2025 г.