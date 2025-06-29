28 июня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем правления компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Джонг Вон-джу.

Джонг Вон-джу поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с двухлетием города Аркадаг и передал

приветствия от Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.

Поблагодарив за добрые слова и выразив ответные пожелания Президенту Кореи, Бердымухамедов отметил, что крупные корейские компании реализуют различные проекты в Туркменистане, прежде всего, в нефтегазовом комплексе и химической промышленности.

Корейские компании также работают над созданием медицинского кластера в городе Аркадаг. В Туркменистане особое внимание уделяется производственной эффективности новых объектов, соблюдению экологических норм и внедрению передовых достижений науки и техники. Говоря об этом, Герой-Аркадаг выразил уверенность, что компания «Daewoo» своевременно и качественно выполнит свои контрактные обязательства.

Поблагодарив за условия, созданные для выполнения компанией контрактных обязательств, бизнесмен также сообщил, что Корейская федерация тхэквондо приняла решение присвоить Гурбангулы Бердымухамедову высшую степень мастерства по тхэквондо – девятый дан.

Руководитель Федерации тэквондо Куккивон Кореи Чон Капкил торжественно вручил Национальному Лидеру туркменского народа сертификат, подтверждающий присвоение девятого дана по тхэквондо, а также специальную форму для тхэквондо, в знак признания заслуг в широкой популяризации этого вида спорта в мире, примера в регулярных занятиях различными видами спорта для молодёжи, а также в развитии тхэквондо в Туркменистане.

Герой-Аркадаг отметил, что расценивает присвоение девятого дана по тхэквондо как честь, оказанную туркменским тхэквондистам.

В Туркменистане будут создаваться все условия для дальнейшего развития тхэквондо, наряду с другими видами спорта, подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил, что этот вид спорта широко распространён среди молодёжи в Туркменистане, туркменские спортсмены, успешно участвуют в международных соревнованиях, завоёвывая призовые места.

В завершении встречи Национальный Лидер отметил целесообразность проведения встречи руководителя Федерации тхэквондо Куккивон Республики Корея с туркменскими спортсменами, что позволит им получить ценные рекомендации. ///nCa, 29 июня 2025 г.