Состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги в Анкаре

27 июня 2025 года Посольством Туркменистана в Турецкой Республике была организована церемония возложения цветов к памятнику великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, установленному в живописном парке «Туркменистан» в центре Анкары.

В мероприятии приняли участие представили международных организаций, дипломатических представительств, известные литераторы, общественные деятели, представители туркменской диаспоры, СМИ, а также обучающиеся в Анкаре туркменские студенты.

В своем выступлении на церемонии Посол Туркменистана в Турецкой Республике М.Ишангулыев подчеркнул особую роль творчества великого туркменского поэта и мыслителя в развитии мировой литературы. Также, Посол проинформировал присутствующих о запланированных мероприятиях, в рамках Международного года мира и доверия.

Как отмечали участники церемонии, мечты Махтумкули Фраги о свободной и счастливой жизни туркменского народа в суверенном государстве стали сегодня реальностью в результате дальновидной политики, основы которой заложены Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и успешно претворяются в жизнь Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. ///nCa, 27 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)