Культурный мост: Южная Корея передала в дар образовательным учреждениям Туркменистана 121 книгу на корейском языке

В четверг, 26 июня 2025 года, в яркой демонстрации культурного обмена и образовательного партнерства, Посольство Республики Корея в Туркменистане передало в дар 55 книг по корейскому языку и 2 книжных шкафа Кафедре корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади, а также 66 книг по корейскому языку Центрy доступа к информации Туркменистана.

Подобный жест подчеркивает приверженность Республики Корея к содействию в изучении корейского языка и развитию интереса к культуре Кореи среди туркменской молодёжи, тем самым укрепляя тёплые двусторонние отношения. Переданная в дар коллекция книг, предназначена для студентов начального, среднего и продвинутого уровней, охватывает широкий круг тем и призвана повысить языковую компетенцию по всем навыкам: речи, аудированию, письму и чтению.

Церемонию передачи возглавила г-жа Че Минкёнг, 2-ой Секретарь Посольства Республики Корея в Туркменистане, при участии представителей обоих учреждений. Её присутствие подчеркнуло значимость этой инициативы в укреплении связей между двумя странами.

Суть данной инициативы заключается не только в предоставлении ресурсов; это стратегический шаг по углублению культурного взаимопонимания между народами Туркменистана и Кореи. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и обменялись планами для дальнейших культурных и образовательных обменов. Ожидается, что эти начинания сыграют ключевую роль в укреплении образовательных и дипломатических связей, в конечном итоге способствуя ещё более тёплому и взаимосвязанному будущему обеих стран. ///nCa, 27 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Кореи в Туркменистане)