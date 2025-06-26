Визит Посла Узбекистана в Министерство образования Туркменистана: Вектор на инновации и академический обмен

25 июня 2025 года в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча Министра образования Туркменистана Джумамырада Гурбангельдыева с Послом Узбекистана в Туркменистане Равшанбеком Алимовым.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области образования и науки.

Министр образования отметил, что исторически сложившиеся добрососедские отношения между Туркменистаном и Узбекистаном получают новое содержание через реализацию совместных образовательных инициатив.

В качестве примера практического взаимодействия был упомянут визит делегации Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В течение 10 дней узбекские специалисты будут проходить практику на объектах агропромышленного комплекса Туркменистана.

Аналогичная стажировка в Узбекистане запланирована и для делегации Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова. Визит состоится в июле. Эти взаимные визиты способствуют укреплению межвузовских связей и формируют прочную основу для дальнейшего партнерства.

Туркменская сторона представила информацию о современных страны в сфере образования, включая активное внедрение цифровых и инновационных технологий, модернизацию образовательной инфраструктуры, повышение международного авторитета национальных вузов, внедрение искусственного интеллекта в обучение.

Стороны обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества в сфере образования и науки. В числе приоритетов были отмечены: расширение договорно-правовой базы между высшими учебными заведениями двух стран, развитие академического обмена студентами и преподавателями, реализация совместных образовательных программ.

Особое внимание было уделено проведению форумов ректоров и молодежных научных конференций, созданию стартап-инкубаторов и организации хакатонов с участием студентов и молодых специалистов. Также была подчеркнута важность участия школьников и студентов в олимпиадах.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении туркменского опыта в области управления образовательным процессом и цифрового менеджмента.

Также была предложена активизация двустороннего сотрудничества между государственными и частными высшими учебными заведениями. В числе предложение – поведение в Туркменистане ярмарки вузов Узбекистана.

В завершение встречи туркменская сторона пригласила представителей образовательных и научных учреждений Узбекистана принять участие в Международной выставке и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эпоху Возрождения новой эпохи могучего государства», которая пройдет в октябре 2025 года в г. Ашхабаде в гибридном формате. ///nCa, 26 июня 2025 г.