Туркменистан и Молдова обмениваются опытом в области управления радиоактивными отходами

С 23 по 27 июня 2025 года Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Республики Молдова принимает официальную делегацию из Туркменистана, назначенную Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает пресс-служба ГИЧС.

Этот визит посвящён обмену опытом и лучшими практиками в области гражданской защиты и управления радиоактивными отходами.

В ходе рабочих встреч специалисты ГИЧС совместно с представителями Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности представляют туркменской делегации систему управления радиоактивными отходами в Республике Молдова.

Туркменская делегация также изучит нормативно-правовую базу республики в области ядерной и радиологической деятельности, включая законодательство по обращению с радиоактивными отходами.

Помимо того, программа визита включает презентацию объектов по обращению с радиоактивными отходами в целях передачи передового опыта, который имеет решающее значение для общественной безопасности и защиты окружающей среды.

Туркменские специалисты, в свою очередь, представят коллегам из Молдовы национальную систему управления радиоактивными отходами.

В ходе визита обсуждаются вопросы, касающиеся международного сотрудничества, текущих проектов, а также будущих инициатив в области управления радиоактивными отходами, вывода объектов из эксплуатации и восстановления окружающей среды.

Данный визит осуществляется в рамках Программы технического сотрудничества Республики Молдова с Международным агентством по атомной энергии. ///nCa, 26 июня 2025 г.