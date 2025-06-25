Парламент Туркменистана принял делегацию Сената Франции

24 июня 2025 года в Парламенте Туркменистана состоялась встреча заместителя Председателя Меджлиса Туркменистана с делегацией Французской Республики, возглавляемой сенатором Самантой Казебон.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что межпарламентский диалог является важной составляющей углубления туркмено-французского сотрудничества. Активная работа межпарламентских групп дружбы способствует обмену опытом в законодательной и парламентской деятельности, открывая новые направления взаимодействия.

Особое внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества в таких сферах, как энергетика, управление водными ресурсами, сельское хозяйство, инфраструктура и градостроительство, археология, а также гуманитарное и языковое взаимодействие.

Было отмечено, что изучение французского языка в Туркменистане и получение образования туркменской молодежью во Франции играют важную роль в укреплении культурных связей.

Сегодня французский язык преподается в Туркменском государственном университете имени Махтумкули, Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, а также в ряде средних школ страны.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что дружественные связи между Туркменистаном и Францией продолжат развиваться, способствуя укреплению взаимопонимания и доверия между народами двух стран. ///nCa, 25 июня 2025 г.