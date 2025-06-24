Южная Корея благодарит Туркменистан, Иорданию и Египет за помощь в эвакуации своих граждан из Ирана

Министерство иностранных дел Республики Корея выразило свою искреннюю признательность правительствам Туркменистана, Иордании и Египта за их помощь в содействии эвакуации корейских граждан из Ирана и Израиля.

На очередном брифинге для прессы, состоявшемся 24 июня в Правительственном комплексе в Сеуле, представитель Министерства иностранных дел Республики Корея заявил: “Мы выражаем нашу сердечную благодарность правительству Туркменистана за его поддержку в предоставлении гражданам Кореи, проживающим в Иране, возможности безопасного транзита через его территорию в третьи страны, и правительствам Иордании и Египта за их ценную помощь в обеспечении безопасного и скорейшего отъезда наших граждан из Израиля”.

Далее он подчеркнул: “Мы глубоко благодарны за дух солидарности, продемонстрированный этими странами, и надеемся на дальнейшее укрепление нашей дружбы и сотрудничества в будущем”. ///nCa, 24 июня 2025 г. (в сотрудничестве с посольством Кореи в Туркменистане)