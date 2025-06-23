Посольство Республики Корея поддержало проведение Кубка Туркменистана по тхэквондо среди юниоров, укрепляя спортивное сотрудничество

В воскресенье, 22 июня 2025 года, Национальный Центр Тхэквондо Туркменистана при поддержке Посольства Республики Корея в Туркменистане успешно провёл Первенство Туркменистана по Тхэквондо среди кадетов и юниоров в Спортивном Комплексе Боевых Искусств Ашхабадского Олимпийского городка.

170 Туркменских атлетов со всех регионов страны приняли участие в соревновании. Во время соревнования, атлеты продемонстрировали баланс ума, физического потенциала и желания победить.

Посольство Республики Корея в Туркменистане преподнесло ноутбук в дар Национальному Центру Тхэквондо Туркменистана для обеспечения честного и точного подхода к определению результатов в соревнованиях по Тхэквондо, а также для помощи в организации мероприятий.

Данное соревнование продемонстрировало высокий уровень подготовки туркменских атлетов. Оно выходит за рамки только лишь спортивного мероприятия продвигая межличностный обмен, способствуя взаимопониманию и укреплению сотрудничества в сфере спорта между двумя странами. ///nCa, 23 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Кореи в Туркменистане)