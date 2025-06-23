По инициативе Туркменистана на полях заседания СМИД ОИС единогласно принята резолюция о нейтралитете

21-22 июня 2025 года делегация Туркменистана приняла участие в работе 51-го заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое состоялось в Стамбуле.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам политической, экономической, культурно-гуманитарной, научной направленности. В повестке дня заседания важное место занимали вопросы укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в странах-участницах ОИС, а также активизации сотрудничества между государствами.

В своем выступлении на форуме представитель Туркменистана отметил, что одним из важных направлений внешней политики страны, является продолжение курса на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОИС, а также укрепление эффективных отношений со всеми государствами-членами Организации.

Констатировалось, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

22 июня 2025 года в рамках 51-го заседания СМИД ОИС по инициативе Туркменистана единогласно была принята резолюция «О роли политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития на пространстве ОИС и во всём мире».

Документ подчёркивает, что нейтралитет как политико-правовой инструмент способствует укреплению международной и региональной стабильности, играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между государствами.

Принятие этой резолюции на площадке ОИС является ярким свидетельством признания и поддержки международным сообществом миротворческой внешнеполитической стратегии Туркменистана, направленной на укрепление взаимного доверия, продвижение диалога и развитие конструктивного международного сотрудничества.

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Ключевым событием на полях прошедшего заседания Совета министров иностранных дел ОИС стал организованный по инициативе Туркменистана круглый стол на тему «Мир и доверие: основы единства и устойчивости в Исламском мире».

Мероприятие собрало около 100 участников, включая руководителей и представителей внешнеполитических ведомств государств-членов ОИС, авторитетных международных организаций, научно-исследовательских центров, дипломатического корпуса, видных политологов и СМИ.

В ходе круглого стола было отмечено, что постоянный нейтралитет Туркменистана не только отвечает национальным интересам страны, но и является действенным инструментом миротворчества, упрочения безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении.

Как подчеркнули участники мероприятия, последовательно реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит конкретный вклад в укрепление конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего благополучия. ///nCa, 23 июня 2025 г.