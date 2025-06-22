В Ашхабаде открылась семейная выставка Дмитрия и Марии Филипченко: бархатная живопись и орнамент как диалог эпох

В галерее «Арт-базар» в Ашхабаде открылась выставка художника Дмитрия Филипченко и мастера по прикладному искусству Марии Филипченко. Семейная экспозиция стала художественным событием, объединившим живопись по бархату, декоративно-прикладное творчество и визуальное исследование туркменской идентичности сквозь призму истории.

Живопись, в которой дышит бархат

Дмитрий Филипченко известен как один из немногих современных художников, работающих в почти утраченной технике масляной живописи по бархату — древней традиции, возрожденной им заново. Его авторский стиль сочетает визуальный эффект свечения и объёмной глубины, что достигается за счёт контраста между матовой поверхностью бархата и высокой отражающей способностью масляной краски. Благодаря этому картины словно «светятся изнутри», а изображения обретают выразительную трёхмерность.

Художественное образование Филипченко получил в Государственной академии художеств Туркменистана, и его творчество глубоко связано с темами национальной идентичности.

Художник черпает вдохновение из истории и символики Туркменистана. На выставке представлена серия работ, посвящённых парфянским царям, героическим образам и древним артефактам. Особое внимание привлекает монументальный диптих, где переплетаются фигуры в броне, богато украшенные доспехи, античные жесты — всё это отсылает к эллинистической эстетике Востока.

Живые сцены, символы и сны

Картины художника варьируются от исторических баталий до философских и бытовых сцен. В центре внимания — историческое и культурное наследие Туркменистана, роль женщины в обществе, образы ахалтекинских коней, ковровые орнаменты, арки, артефакты, сцены народной жизни и фольклорные мотивы.

Центральное место на выставке занимает полотно «Огузхан. Земля предков». Картина визуализирует идею духовной преемственности народа. Кони — символ времени и движения вперёд, а руки женщин — символ материнской любви и устойчивости.

Другая значимая работа — «Мечта» — изображает пару, устремлённую ввысь, в потоке цвета и света. Картина символизирует стремление человека к внутренней гармонии.

В серии портретов ахалтекинцев и лошадей зритель может увидеть абстрактно-архитектурные образы, исполненные на бархате с геометрическими вкраплениями.

На выставке также представлены яркие юмористические композиции: старики, разговаривающие с ослом, смеющиеся в юрте, с теплотой раскрывают народный характер. В этих сюжетах — мудрость, передаваемая из поколения в поколения.

Орнамент как живая нить

Мария Филипченко представила серию сумок, кошельков и аксессуаров, украшенных традиционными узорами и текстильными элементами. Её изделия — это вышивка, шёлк, шерсть, бархат, собранные в авторские формы: от вечерних клатчей до повседневных сумок. Мотивы родом из гёлей, ковров, украшений, вписаны в актуальный формат современной моды.

Пространство культуры и памяти

Работы супругов Филипченко развешаны в галерее «Арт-базар» по всей высоте стен, образуя панорамную культурную карту: от драконов и мифических героев до сцен быта и женских образов в архитектурных ореолах. Всё вместе создаёт эффект погружения в визуальную летопись, где каждое полотно — глава общего эпоса.

«Это выставка о том, что искусство — это дом. Дом, где живёт история, ремесло, смех детей, женщина и мечта», — отметила одна из посетителей.

Международный интерес и признание

Дмитрий Филипченко уже представлял Туркменистан за рубежом: его работы экспонировались на Creativeworld-2023 во Франкфурте, а также в национальных музеях и в рамках программ Французского института в Ашхабаде. Его искусство высоко оценено как знатоками, так и зрителями — за техническую изысканность, интеллектуальную насыщенность и эмоциональный резонанс.

«Это не просто выставка. Это диалог между мужчиной и женщиной, живописью и ремеслом, Туркменистаном и миром», — отметила Таджигуль Курбанова организатор выставки.

Выставка в галерее «Арт-базар» продлится до конца недели. Вход свободный. Посетители могут не только насладиться экспозицией, но и приобрести авторские произведения. ///nCa, 22 июня 2025 г.