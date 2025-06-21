КПП Туркменистана работают в круглосуточном режиме

Около 50-и государств в настоящее время обратились в Туркменистан с просьбой оказать содействие для прохождения своих граждан, выезжающих из Ирана.

В этой связи контрольно-пропускные пункты Туркменистана уже приняли более 2000 человек из числа граждан стран Центральной Азии, России, Кореи, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара, Кувейта, Германии, Швейцарии, Дании, Великобритании и других стран.

Туркменское государство принимает необходимые меры для бесперебойного перехода иностранных граждан и возвращения их на Родину, используя сухопутные коридоры страны, а также Международный аэропорт Ашхабада. ///МИД Туркменистана