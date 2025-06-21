Анталия: Туризм вне Пляжа — Маршруты, ведущие сквозь Века и Горы

Каждый год миллионы туристов устремляются в Анталию ради теплого моря и живописных пляжей. Однако мало кто знает, что этот курорт — настоящий рай и для любителей пешего туризма.

Вокрестностях Анталии пролегают одни из самых впечатляющих маршрутов Турции, сочетающие древнюю историю, природные красоты и культурное наследие региона. Среди них особенно выделяются Ликийская тропа, путь Святого Павла и Писидийская культурная тропа.

Ликийская тропа: Вдоль побережья по следам древней цивилизации

Протяжённая на 540 километров Ликийская тропа начинается в Фетхие и заканчивается в Анталии. Это был первый официально признанный маршрут для длительных пеших прогулок в Турции. Средняя продолжительность путешествия — около 35 дней. По пути открываются панорамные виды на побережье, горные хребты Тавра, уединённые деревни и руины древних городов. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО — Ксантос и Летоон, а также Олимпос — делают этот маршрут особенно ценным для любителей истории. А для активных туристов есть возможность заняться парапланеризмом с горы Бабадаг, дайвингом в Каше, каякингом у острова Кекова и скалолазанием в районе Гейикбаяры.

Путь Святого Павла: По стопам апостола через горы и водопады

Второй по известности маршрут — тропа Святого Павла — пролегает от Анталии до Испарты, протяжённостью около 500 км. Эта дорога реконструирует миссионерский путь одного из основателей христианской церкви. Маршрут делится на две ветви, проходящие через античные города Перге, Аспендос, Селге, а также знаменитый каньон Кёпрюлю. Здесь можно остановиться в деревенских домах или установить лагерь в горах, наслаждаясь природой и уединением.

Писидийская тропа: Археология и аутентичность в горах Тавра

Ещё один интересный маршрут — Писидийская тропа длиной около 350 км, проложенная по территории древней Писидии, ныне север Анталийской провинции. Она охватывает такие уникальные археологические памятники, как Сагалассос с действующим античным фонтаном и хорошо сохранившийся город Термессос. Части маршрута пересекаются с путём Святого Павла, проходя через Эгридирское озеро и плато Эрикли. Особый интерес у путешественников вызывает возможность познакомиться с жизнью йоруков — потомков кочевников, до сих пор ведущих традиционный образ жизни.

Анталия — это не только море, но и ворота в прошлое и природу. Пешие маршруты раскрывают её истинное лицо. ///nCa, 21 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)