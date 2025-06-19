Отзывчивый нейтралитет Туркменистана и безотлагательная ответственность мирового сообщества

Тарик Саиди

Туркменистан отреагировал быстро, в режиме реального времени – поскольку коммерческие рейсы нескольких авиакомпаний были отменены, а воздушное пространство над широким коридором, в центре которого находился Иран, внезапно было закрыто, Туркменистан позволил самолетам благополучно приземлиться в Ашхабаде.

Принятие решения заняло всего несколько минут, потому что постоянный нейтралитет Туркменистана, живой организм, определяет в таких ситуациях единственный выбор – гуманность превыше всего.

Помимо того, что страна разрешает самолетам приземляться и оказывает пассажирам и экипажу традиционное туркменское гостеприимство, пограничные пункты Туркменистана с Ираном открыты круглосуточно и без выходных, чтобы иностранные граждане, покидающие Иран, могли вернуться домой альтернативными маршрутами.

Система ООН в Туркменистане оказывает всестороннее содействие и поддержку правительству Туркменистана.

На данный момент ситуация находится в пределах возможностей Туркменистана.

Однако необходимо быть готовым к любому внезапному развитию событий.

Чтобы представить себе, что может ожидать нас в ирано-израильском конфликте, мы попросили искусственный интеллект создать наилучший сценарий, наихудший сценарий и наиболее вероятный сценарий. Для этого мы использовали мнение экспертов из Атлантического совета, корпорации RAND, Международного института стратегических исследований (IISS), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Института Ближнего Востока, а также комментарии специалистов по разрешению конфликтов и экспертов.

Мы не будем упоминать этот наихудший сценарий, потому что действительно надеемся, что события не будут развиваться в этом направлении.

Что касается наилучшего и наиболее вероятного сценария мы кратко упомянем некоторые моменты:

• Вероятность наилучшего сценария составляет 30%, в то время как вероятность наиболее вероятного сценария составляет 55%.

• По наиболее вероятному сценарию, конфликт может продлиться 2-4 недели, если не будет предпринято какое-либо целенаправленное вмешательство, которое может продлить его.

• Цены на нефть могут достичь 85 долларов за баррель.

• Достигнутый в результате мир может оказаться хрупким, но устойчивым, поскольку население обеих стран будет открыто призывать к миру.

Мы упомянули лишь некоторые из возможных вариантов.

Длительное закрытие воздушного пространства Ирана сделает авиаперелеты по нескольким направлениям трудоемкими и дорогостоящими.

Отказ в доступе к иранскому наземному пространству нарушит торговлю и цепочки поставок, что приведет к сложностям в ряде регионов, включая Ближний Восток и Центральную Азию.

При наличии некоторых средств и активной дипломатической деятельности конфликт действительно может быть остановлен (или, наоборот, будет развиваться вяло текущими темпами) в течение нескольких дней.

Общий вопрос заключается в следующем: сможет ли мировое сообщество действовать в унисон?

Туркменистан продемонстрировал и продолжает демонстрировать, что его нейтралитет является гибким и надежным.

Мировому сообществу необходимо действовать быстро, чтобы не допустить дальнейшего обременения Туркменистана. /// nCa, 19 июня 2025 г.