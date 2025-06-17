Туркменистан тесно сотрудничает с Организацией Объединённых Наций в гуманитарных вопросах

16 июня 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Главой Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна, которая в настоящее время исполняет обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты взаимодействия Туркменистана с ООН и её агентствами.

В частности, были затронуты вопросы, связанные с гуманитарной деятельностью Туркменистана в связи со сложившейся обстановкой на Ближнем Востоке. Констатировалось, что страна на практике подтверждает свою приверженность высоким идеалам гуманизма и солидарности, оказывая поддержку в чрезвычайных гуманитарных ситуациях.

Было отмечено, что Туркменистан тесно сотрудничает с международными организациями, в частности с ООН по оказанию оперативного содействия выезду иностранных граждан, находящихся в настоящее время на территории Ирана./// nCa, 17 июня 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)