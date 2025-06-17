Обсуждены актуальные вопросы туркмено-словенского партнерства

16 июня 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Республики Словения Марко Штуцином.

На встрече состоялось обсуждение вопросов, входящих в повестку дня двусторонних и многосторонних отношений между Туркменистаном и Словенией, взаимодействие в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Далее состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Словении.

Туркменскую сторону возглавила заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, а словенскую делегацию – государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словении Марко Штуцин.

В ходе консультаций был предметно рассмотрен комплекс актуальных вопросов дальнейшего укрепления туркмено-словенских отношений. Также состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки.

Дипломаты подчеркнули конструктивную деятельность государств в многостороннем формате, прежде всего, на полях ООН, в рамках которого стороны оказывают взаимную поддержку выдвигаемым международным инициативам и начинаниям.

Был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего взаимовыгодного партнерства в различных областях с упором на совершенствование договорно-правовой базы.

Особый акцент сделан на вопросы укрепления кооперации в торгово-экономической сфере, где имеется солидный потенциал для совместной работы. В данной связи, подчеркнута важность активизации деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В качестве перспективных направлений были названы такие сферы, как телекоммуникация, транспорт, фармацевтика, инновационные технологии, торговля и другие.

Кроме того, стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в области культурно-гуманитарного сотрудничества. /// nCa, 17 июня 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)