Делегация Туркменистана приняла участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме

9-11 июня 2025 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Атагулыевым совершила рабочий визит в Республику Узбекистан в целях участия в Ташкентском международном инвестиционном форуме.

В работе форума приняли участие главы государств и правительств ряда стран, таких как Болгария, Словакия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также руководители ряда иностранных компаний и представители средств массовой информации. Среди высокопоставленных гостей также – Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и Президент Нового банка развития Дилма Русеф.

Ключевым событием форума стала Первая Национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана. В экспозиции представлены более 90 ведущих отечественных компаний, работающих в сферах нефтехимии, машиностроения, стройиндустрии, переработки продуктов питания и других отраслях. Выставка предоставляет инвесторам комплексное представление о готовых к реализации проектах и возможностях сотрудничества.

В своем выступлении Н.Атагулыев отметил, что Ташкентский международный инвестиционный форум является важной площадкой для изучения бизнес-возможностей Узбекистана, реализации проектов, основанных на развитии логистической системы, установления сотрудничества с деловыми и государственными кругами, а также выхода на рынки Центральной Азии.

В рамках программы Ташкентского международного инвестиционного форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Атагулыева.

В начале беседы Н.Атагулыев передал Президенту Узбекистана тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития туркмено-узбекских отношений дружбы, добрососедства и углубленного стратегического партнерства.

Также в ходе визита Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Атагулыев встретился с Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Джамшидом Ходжаевым. ///МИД Туркменистана, 12 июня 2025 г.