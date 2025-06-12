Пакистан запускает грузовой поезд в Россию по коридору МТК «Север-Юг» через Центральную Азию

Пакистан запустит свой первый грузовой поезд в Россию из Лахора, столицы восточной провинции Пенджаб, 22 июня, передает агентство Синхуа. Это важный шаг в укреплении региональной связанности и расширении международной торговли, заявил министр железных дорог Пакистана Мухаммад Ханиф Аббаси.

По словам Аббаси, новый грузовой сервис является частью масштабной инициативы по модернизации Пакистанских железных дорог и увеличению доходов за счет расширения логистических операций.

Проект отражает видение властей Пакистана по интеграции железнодорожной сети страны с Центральной Азией, включая Узбекистан и Казахстан.

«Мы строим не просто железную дорогу, а экономический коридор», — добавил он.

Маршрут будет проходить по восточной ветке Международного транспортного коридора «Север-Юг» (МТК «Север-Юг»), который обеспечивает самый быстрый транзит — от 14 до 19 дней — связывая Пакистан с Ираном, Туркменистаном, Казахстаном и, в конечном итоге, с югом России.

По словам высокопоставленного представителя Пакистанских железных дорог, грузовой поезд отправится из Лахора и пройдет 2001 километр по территории Пакистана до пограничного перехода Тафтан с Ираном.

Далее груз будет перегружен на другой состав в Захедане на юго-востоке Ирана из-за смены ширины колеи. Поезд продолжит путь через пограничный пункт Сарахс на границе Ирана и Туркменистана, пройдет через Казахстан по коридору Болашак-Актау, через Атырау в западном Казахстане и завершится в Астрахани, ключевом логистическом узле на юге России.

Общая протяженность маршрута составляет около 8000 километров, а расчетное время в пути — от 20 до 25 дней, включая буферные периоды.

«Этот маршрут был выбран из-за его операционной эффективности и развитой инфраструктуры для перевалки грузов», — пояснил представитель железных дорог Пакистана, добавив, что ширина колеи совместима на территории Туркменистана, Казахстана и России, что обеспечивает беспрепятственное движение.

На первом этапе планируется перевозка 15–16 контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), при этом экспортеры подтвердили около 500 тонн груза. После окончательного утверждения тарифов полная загрузка сервиса может составить 31 контейнер.

Основные экспортные товары Пакистана в Россию включают кожаную одежду, электромедицинское оборудование и текстиль, а ключевые импортные товары — пшеница, удобрения, сушеные овощи и нефтепродукты. ///nCa, 12 июня 2025 г.