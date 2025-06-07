В Нью-Дели состоялось четвертое заседание Диалога «Центральная Азия – Индия» – по итогам принято совместное заявление

6 июня 2025 года в Нью-Дели состоялось 4-е заседание Диалога «Центральная Азия – Индия» с участием министров иностранных дел Индии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе заседания министры иностранных дел обсудили перспективные направления многосторонней кооперации и вопросы повышения эффективности экономического взаимодействия, в том числе во взаимной торговле, инвестиционной деятельности, промышленности и укреплении транспортной взаимосвязанности с Индией.

Было констатировано, что дипломатическое взаимодействие в рамках данного механизма многостороннего сотрудничества нацелено на продвижение культуры межгосударственного диалога и укрепление взаимовыгодного партнерства по вопросам глобальной и региональной повестки.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что Туркменистан активно продвигает торгово-экономическую и инвестиционную интеграцию, инициирует крупные инфраструктурные и логистические проекты. В этой связи отдельное внимание было обращено на актуальность реализуемых в настоящее время экономических проектов, призванных усилить взаимосвязанность между регионом Центральной Азии и Индией, среди которых особое место занимает проект газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ).

Кроме того, рассмотрен вопрос развития транспортно-транзитного потенциала стран Центральной Азии и Индии, включая продвижение совместных инициатив по созданию региональных и международных транспортных коридоров.

Затрагивая тему региональной безопасности, было констатировано, что нейтральный статус Туркменистана является действенным инструментом миротворчества, упрочения безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерениях.

В контексте расширения сотрудничества в сферах инновационных технологий, цифровизации, биотехнологий и нанотехнологий было предложено изучить возможность создания Совместной программы технологического и научного сотрудничества между Центральной Азией и Индией с упором на образовательные обмены, совместные исследования, поддержку стартапов и внедрение инноваций в производство.

Особо подчеркнута значимость сотрудничества по линии здравоохранения, фармацевтики и научных исследований.

В завершение встречи отмечено, что в современных глобальных условиях объединение политического и дипломатического потенциала стран Центральной Азии и Индии, а также совместных возможностей вносит вклад в решение глобальных и региональных проблем и может стать позитивным фактором обеспечения долгосрочной политической стабильности, экономической устойчивости и сохранения сбалансированного подхода к общим интересам.

По итогам четвертого заседания Диалога «Центральная Азия – Индия» принято Совместное заявление.

В заявлении подчеркивается твердая приверженность как Индии, так и стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) созданию перспективного, всеобъемлющего и прочного партнерства. Диалог служит важной платформой для многопланового сотрудничества.

По тексту заявления, ключевые обсуждения охватили следующие области сотрудничества:

• Экономические связи: особое внимание уделено расширению торговли и инвестиций, особенно в таких секторах, как фармацевтика, информационные технологии, сельское хозяйство, энергетика, текстильная промышленность, производство драгоценных камней и ювелирных изделий. Особое внимание уделяется расширению финансовых связей, включая цифровые платежные системы и торговлю в национальных валютах, а также предлагается создать Совместную рабочую группу для углубления банковских и финансовых связей.

• Связуемость: Подчеркнута важность Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) и поддержка Индией членства Туркменистана и Узбекистана в нем. В заявлении также отмечается успешное заседание Совместной рабочей группы Индии и Центральной Азии по порту Чабахар и заинтересованность стран Центральной Азии в его использовании.

• Наращивание и развитие потенциала: Высокая оценена индийская программа ITEC в области развития человеческих ресурсов. Выражена заинтересованность в укреплении сотрудничества в области науки и техники, космоса и инноваций, а также предложение Индии оказать содействие в развитии цифровой инфраструктуры (DPI) в странах Центральной Азии путем создания Форума цифрового партнерства Индия-Центральная Азия.

• Ресурсы: Выражена заинтересованность в совместной разведке редкоземельных элементов и важнейших минералов, а также призыв ко второму Индийско-Центральноазиатскому форуму по редкоземельным элементам.

• Безопасность и борьба с терроризмом: подтверждена приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, осуждены террористические атаки. Отмечена важность регулярных консультаций между Советами национальной безопасности.

• Региональные и глобальные вопросы: Поддержка мирного и стабильного Афганистана, свободного от терроризма и наркотиков. Обсуждения инициатив ООН, таких как “Международный год мира и доверия” (2025), инициированный Туркменистаном, и “Международный год сохранения ледников – 2025”, инициированный Таджикистаном.

• Международные организации: признание роли ШОС в обеспечении регионального мира и развития, а также активного участия Индии. Страны Центральной Азии подтвердили поддержку постоянного членства Индии в реформированном Совете Безопасности ООН.

Стороны договорились провести следующее заседание Индийско-центральноазиатского диалога в 2026 году и подготовиться ко второму индийско-Центральноазиатскому саммиту в 2025 году.

Совместное заявление по итогам 4-го Диалога между Индией и Центральной Азией (6 июня 2025 г.)

(Неофициальный перевод)

4-е заседание Индийско-Центральноазиатского диалога состоялось в Нью-Дели 6 июня 2025 года под председательством министра иностранных дел Индии. Во встрече приняли участие министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

2. Министры подчеркнули цивилизационные, культурные и межличностные связи между Индией и странами Центральной Азии и подтвердили свою приверженность созданию перспективного, всеобъемлющего и прочного партнерства между Индией и странами Центральной Азии.

3. Министры высоко оценили роль Диалога между Индией и Центральной Азией как ценной платформы для укрепления многопланового сотрудничества, решения общих проблем и использования нереализованного потенциала. Они подчеркнули, что сотрудничество между Индией и Центральной Азией направлено на укрепление регионального мира, безопасности, стабильности, устойчивого экономического роста и дальнейшего процветания в регионе.

4. Министры выразили удовлетворение прогрессом в реализации решений, принятых лидерами на 1-м саммите Индия-Центральная Азия в январе 2022 года.

5. Министры отметили нынешний уровень торговли и инвестиций между Индией и странами Центральной Азии и подчеркнули важность принятия согласованных мер для реализации всего потенциала взаимной торговли, особенно в таких секторах, как фармацевтика, информационные технологии, сельское хозяйство, энергетика, текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия и т.д.

6. Министры подчеркнули важность расширения финансовых связей между Индией и странами Центральной Азии, в том числе посредством цифровых платежных систем, укрепления межбанковских отношений и торговли в национальных валютах, для стимулирования расширения торговли, инвестиций, туризма и межличностных обменов. Признавая важную роль финансовых и банковских связей, стороны также выразили заинтересованность в создании Совместной рабочей группы для изучения путей дальнейшего углубления банковских и финансовых связей между Индией и партнерами из Центральной Азии.

7. Министры подчеркнули важность оптимального использования Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) для улучшения связуемости между Индией и странами Центральной Азии. Они подчеркнули, что инициативы по связуемости должны основываться на принципах прозрачности, широкого участия, местных приоритетов, финансовой устойчивости, уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Индия подтвердила свою поддержку членства Туркменистана и Узбекистана в INSTC. В этом контексте министры высоко оценили инициативу Казахстана по развитию восточной ветки INSTC.

8. Министры высоко оценили первое заседание Совместной рабочей группы Индии и Центральной Азии по порту Чабахар, состоявшееся в Мумбаи в апреле 2023 года. Индия приветствовала заинтересованность стран Центральной Азии в использовании услуг терминала Шахид Бехешти в порту Чабахар для облегчения их торговли с Индией и за ее пределами. Стороны договорились продолжить взаимодействие для дальнейшего развития транзитного и транспортного потенциала своих стран путем упрощения и рационализации процедур транзита грузов, включая более широкое использование книжки МДП между Индией и Центральной Азией.

9. Министры приветствовали усилия Индийско-Центральноазиатского делового совета (ICABC), являющегося органом категории В-2-В в рамках Диалога Индия-Центральная Азия, по развитию деловых связей, выявлению потенциальных областей для инвестиций и содействию лучшему пониманию правил ведения бизнеса.

10. Министры иностранных дел стран Центральной Азии высоко оценили важную роль Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC) в наращивании потенциала и развитии человеческих ресурсов своих стран, особенно в области информационных технологий и навыков общения на английском языке. Индия согласилась расширить сферу охвата программ ITEC, чтобы охватить больше областей, представляющих интерес для стран Центральной Азии.

11. Министры также выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области науки и техники, космоса и инноваций путем расширения прямого взаимодействия между правительственными организациями, научно-исследовательскими институтами, инновационными центрами и технологическими предприятиями Индии и стран Центральной Азии.

12. Страны Центральной Азии отметили важность инициативы India Stack в ускорении цифровой трансформации и обеспечении масштабного предоставления государственных услуг. Индия согласилась оказать помощь в развитии цифровой общественной инфраструктуры (DPI) в странах Центральной Азии. Министры договорились о создании Форума цифрового партнерства между Индией и Центральной Азией и приветствовали предложение Узбекистана провести у себя первое заседание.

13. Подчеркивая важность технологического сотрудничества как важнейшей основы партнерства в целях развития между Индией и странами Центральной Азии, министры договорились о совместной работе по внедрению инновационных решений в таких областях, как общественное здравоохранение, укрепление продовольственной и энергетической безопасности. Стороны признали потенциал использования цифровых инструментов и инициатив по наращиванию потенциала для решения общих задач и содействия инклюзивному и устойчивому росту.

14. Министры выразили желание углубить сотрудничество в сфере здравоохранения, включая медицинский туризм. Следуя концепции Индии “Одна земля – одно здоровье”, стороны договорились работать сообща над улучшением инфраструктуры здравоохранения и предоставления медицинских услуг, а также продвигать традиционную медицину в странах Центральной Азии. Индия также предложила техническую поддержку в разработке моделей всеобщего медицинского страхования в Центральной Азии. Они также договорились изучить возможность создания Совместной рабочей группы по сотрудничеству в области здравоохранения.

15. Стороны выразили заинтересованность в совместной разведке редкоземельных и важнейших полезных ископаемых. Высоко оценивая итоги первого Индийско-Центральноазиатского форума по редкоземельным элементам, состоявшегося в сентябре 2024 года в Нью-Дели, они призвали соответствующие органы власти провести второе заседание Индийско-Центральноазиатского форума по редкоземельным элементам при первой же возможности. Министры также призвали к обмену делегациями для изучения новых областей сотрудничества в области важнейших полезных ископаемых.

16. Министры подтвердили свою приверженность углублению и расширению сотрудничества в области наращивания потенциала. В этой связи министры иностранных дел стран Центральной Азии высоко оценили успешную организацию Индией программ по наращиванию потенциала для сотрудников правоохранительных органов по борьбе с наркотиками из стран Центральной Азии в декабре 2024 года и по противодействию финансированию терроризма в Нью-Дели в апреле 2025 года.

17. Продвигая сотрудничество Юг-Юг, министры договорились тесно сотрудничать с индийским глобальным центром передового опыта стран Юга “DAKSHIN” (Инициатива в области развития и обмена знаниями), чтобы перенимать опыт друг друга в области развития.

18. Напомнив о многовековых культурных и цивилизационных связях между Индией и странами Центральной Азии, стороны подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества в культурной, образовательной и гуманитарной сферах для дальнейшей активизации контактов между народами. Министры иностранных дел стран Центральной Азии высоко оценили роль, которую играют Индийские культурные центры в укреплении культурных связей между Индией и Центральной Азией. Министры приветствовали предложение Таджикистана провести у себя вторую встречу министров культуры Индии и Центральной Азии.

19. Министры отметили важность проведения регулярных консультаций между Советами национальной безопасности Индии и стран Центральной Азии для укрепления усилий по борьбе с терроризмом и другими возникающими вызовами в регионе. Они с нетерпением ожидают проведения третьего раунда консультаций в Кыргызской Республике.

20. Министры безоговорочно осудили террористический акт в Пахалгаме. Они подтвердили свою твердую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и подтвердили, что предоставление убежища, использование прокси террористов для трансграничного терроризма, финансирования терроризма, торговли оружием и наркотиками, распространения радикальной идеологии и злоупотребления киберпространством для распространения дезинформации и подстрекательства к насилию противоречит основным принципам гуманности и международных отношений. Они подчеркнули, что исполнители, организаторы, финансисты и спонсоры террористических актов должны быть привлечены к ответственности и преданы суду. В этом контексте они призвали к скорейшему принятию Всеобъемлющей конвенции ООН о международном терроризме. Они подчеркнули необходимость укрепления глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом под руководством ООН и полного выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, Глобальной контртеррористической стратегии и стандартов FATF.

21. Министры приветствовали объявление 2025 года “Международным годом мира и доверия” в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 78/266 от 21 марта 2024 года, инициированное Туркменистаном, и проведение “Международного форума мира и доверия” в 2025 году в Ашхабаде.

22. Министры высоко оценили первую Международную конференцию высокого уровня по сохранению ледников, состоявшуюся 29-31 мая 2025 года в Душанбе, Таджикистан, в рамках празднования Международного года сохранения ледников – 2025 и Всемирного дня ледников – 21 марта, на конференции подчеркивалась важнейшая связь между ледниками и устойчивым социально–экономическим развитием.

23. Министры отметили важность выполнения резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН “Устойчивое развитие горных районов”, в которой 2023-2027 годы объявлены “Пятилетним планом действий по развитию горных регионов”, с целью укрепления международного сотрудничества по повестке дня в области горных районов и ее дальнейшего эффективного осуществления и выразили готовность принять активное участие во Втором Глобальном горном саммите “Бишкек+25” в 2027 году на высоком уровне.

24. Министры отметили важную роль, которую играет ШОС в создании условий для укрепления мира, безопасности, стабильности, экономического развития и межличностных обменов в регионе. Они высоко оценили результаты заседания Совета глав государств- членов ШОС, состоявшегося в Астане 4 июля 2024 года. Они отметили, что Центральная Азия всегда будет оставаться ядром ШОС, и важно уделять приоритетное внимание интересам и чаяниям стран Центральной Азии. Министры иностранных дел стран Центральной Азии высоко оценили активное участие Индии в ШОС и высоко оценили итоги Совета глав государств – членов ШОС, который состоялся в Индии 4 июля 2023 года.

25. Индия подчеркнула роль “Международного альянса по солнечной энергии (ISA)” и “Глобального альянса по биотопливу (GBA)” как эффективных механизмов эффективного осуществления Парижского соглашения. Министры Центральной Азии отметили важную роль “Коалиции за устойчивую к катастрофам инфраструктуру (CDRI)” в продвижении устойчивой к катастрофам инфраструктуры для сокращения экономических потерь и улучшения благополучия сообществ в условиях стихийных бедствий, а также роль “Международного альянса по большим кошкам (IBCA)” в сохранении крупных кошачьих. Индия пригласила страны Центральной Азии присоединиться к ISA, GBA, IBCA и CDRI.

26. Министры иностранных дел стран Центральной Азии подтвердили поддержку их странами постоянного членства Индии в расширенном и реформированном Совете Безопасности ООН.

27. Министры вновь заявили о своей решительной поддержке мирного и стабильного Афганистана, свободного от терроризма, войны и наркотиков. Они подчеркнули необходимость поддерживать народ Афганистана. Министры договорились продолжать тесную координацию и консультации по вопросам, связанным с Афганистаном.

28. Министры высоко оценили интеграцию регионального логистического центра в Термезе, Узбекистан, в глобальную сеть складов для расширения возможностей УВКБ ООН по оперативной доставке основных предметов первой необходимости вынужденным переселенцам по всему миру.

29. Министры приветствовали инициативу Казахстана по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана. Они подтвердили свою приверженность продолжению сотрудничества в продвижении повестки дня по достижению ЦУР во всем регионе.

30. Министры высоко оценили успешные ежегодные визиты молодежных делегаций из стран Центральной Азии в Индию и подчеркнули роль таких визитов в установлении прочных связей между людьми. Принимая во внимание большое количество студентов из Индии и стран Центральной Азии, обучающихся в высших учебных заведениях друг друга, министры подчеркнули важность обеспечения их благополучия.

31. Министры также подтвердили свою приверженность работе по достижению общих целей и углублению сотрудничества по общим приоритетам, чтобы подготовить основу для проведения второго саммита Индия-Центральная Азия в удобное для сторон время в 2025 году.

32. Министры стран Центральной Азии поблагодарили министра иностранных дел Индии за теплое гостеприимство, оказанное их делегациям на 4-м заседании Диалога Индия – Центральная Азия. Министры договорились провести следующую встречу в рамках Диалога Индия-Центральная Азия в 2026 году. ///nCa, 7 июня 2025 г. (фото – МИД Туркменистан, МИД Казахстана)