Министры иностранных дел стран Центральной Азии встретились с Премьер-министром Индии

6 июня 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в коллективной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В ходе встречи Премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул, что отношения со странами Центральной Азии всегда были ключевым приоритетом для Индии. Опираясь на прочный фундамент исторических связей между народами, он поделился своим видением укрепления экономических взаимосвязей, расширения взаимодействия, укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности, а также всестороннего сотрудничества в новых областях.

Моди подчеркнул, что прочное партнерство Индии и Центральной Азии служит мультипликатором усилий в решении общих региональных и глобальных проблем.

Также Премьер-министр направил приглашение лидерам всех стран Центральной Азии на Второй индийско-Центральноазиатский саммит, который состоится в Индии.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что ключевым фактором двусторонних отношений является открытый и конструктивный диалог, установившийся на высшем государственном уровне.

В этом контексте Мередов передал Премьер-министру Индии слова приветствия и уважения Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

Отмечено, что в экономическом плане Туркменистан и Индия обладают огромным потенциалом для расширения объемов торговли, увеличения инвестиций и реализации совместных проектов в таких секторах, как транспорт, энергетика, промышленность, высокие технологии, здравоохранение и фармацевтика.

Особое внимание было акцентировано на значимости реализации проекта строительства газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ) и придания в этой связи необходимых импульсов для продолжения работы в данном направлении.

Кроме того, было подчеркнуто, что соединение основных транспортных узлов Туркменистана и Индии с Ближним Востоком, Каспийским регионом и с Европой станет краеугольным камнем международного логистического сотрудничества. В этой связи особое внимание уделяется Международному транспортному коридору Юг-Север.

В завершение встречи, была констатирована готовность Туркменистана к дальнейшему расширению отношений с Индией в политико-дипломатической сфере, а также глубокая заинтересованность в углублении торгово-экономического сотрудничества и активизации гуманитарных обменов. ///nCa, 7 июня 2025 г.