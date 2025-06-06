Туркменистан изучает опыт Беларуси в мониторинге ЦУР: визит делегации в Белстат

При поддержке Программы развития ООН в Туркменистане организован ознакомительный визит представителей государственных органов Туркменистана в Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

По словам заместителя Председателя Белстата Алексея Ярковеца, особый интерес со стороны делегации из Туркменистана вызвали информационные ресурсы Белстата по мониторингу ЦУР – Национальная платформа представления отчетности по показателям ЦУР и Платформа региональных данных по устойчивому развитию.

Кроме того, белорусская статистики поделились национальными подходами к проведению оценки прогресса достижения ЦУР, которые соответствуют международным стандартам, но при этом учитывают страновой контекст.

В ходе визита в Минск туркменская делегация также планирует провести встречи в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерстве труда и социальной защиты, а также посетить Офис Сети Глобального договора ООН в Беларуси, где обсудит практики взаимодействия государства и бизнеса в реализации повестки устойчивого развития.

Визит организован в рамках проекта ПРООН «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза III». ///nCa, 6 июня 2025 г.