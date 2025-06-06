Министры иностранных дел Туркменистана и Индии обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия

5 июня 2025 года в Нью-Дели состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистан Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Стороны подчеркнули значимость визитов и встреч на высшем и высоком уровнях в укреплении конструктивного политического диалога между двумя странами. Также было констатировано, что важным сегментом взаимодействия в политико-дипломатическом измерении является активизация связей по линии внешнеполитических ведомств.

Кроме того, дипломаты отметили эффективность партнерства двух стран на региональном и международном уровнях, в частности, в рамках авторитетных международных структур.

При этом был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего взаимовыгодного партнерства с упором на расширение кооперации в торгово-экономической сфере, совершенствование договорно-правовой базы.

Отмечена необходимость повышения эффективности работы совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и технологическому сотрудничеству как координирующего органа по развитию двусторонних отношений в различных сферах взаимодействия.

В ряду актуальных векторов партнерства собеседники обозначили информационные технологии, транспорт и логистику, текстильную, химическую, нефтехимическую и фармацевтическую промышленность. Также констатирована важность реализации проекта международного газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Одним из важных направлений двусторонних связей отмечено культурно-гуманитарное сотрудничество, в частности, в сфере науки и образования.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. ///МИД Туркменистана, 5 июня 2025 г.