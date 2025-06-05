В Индии состоится 4-й Индийско-Центральноазиатский диалог, нацеленный на укрепление региональных связей

Министр иностранных дел Индии д-р С. Джайшанкар примет министров иностранных дел Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на 4-м заседании Индийско-Центральноазиатского диалога, которое состоится 6 июня 2025 года в Нью-Дели.

3-я встреча, также состоявшаяся в Нью-Дели в декабре 2021 года, ознаменовала неизменную приверженность углублению связей между Индией и Центральной Азией.

В ходе 4-го диалога основное внимание будет уделено укреплению связей с акцентом на торговлю, взаимодействие, технологии и сотрудничество в целях развития. Министры также обменяются мнениями о вызовах региональной безопасности и по другим региональным и глобальным вопросам.

За день до этого, 5 июня 2025 года, министры иностранных дел примут участие в заседании Делового совета Индия-Центральная Азия, организованном Министерством иностранных дел (MEA) в сотрудничестве с Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) в целях укрепления экономического партнерства.

“Индийско-Центральноазиатский диалог является проявлением взаимной заинтересованности Индии и стран Центральной Азии в налаживании еще более тесного, широкого и прочного партнерства в духе дружбы, доверия и взаимопонимания”, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии. ///nCa, 5 июня 2025 г.