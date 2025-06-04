В Ташкенте открылся офис МСОП для Центральной Азии: новый центр устойчивого развития и охраны природы

В Ташкенте состоялась церемония открытия первого Офиса Международного союза охраны природы (IUCN) для Центральной Азии. Он расположился в стенах Центрально-Азиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University)

В мероприятии высокого уровня приняли участие представители правительств стран Центральной Азии, международных организаций, научного сообщества и гражданского сектора. Новый офис будет обслуживать все пять стран региона — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — содействуя реализации их приоритетов в сфере охраны природы, биоразнообразия и устойчивости к изменениям климата.

По словам министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиза Абдухакимова, размещение офиса МСОП в Green University — первом в регионе университете, специализирующемся на вопросах экологии и изменения климата — не случайность, а стратегическое решение. Это создаёт возможности для студентов, учёных, исследователей и команды IUCN работать вместе и участвовать в региональной деятельности.

Генеральный директор IUCN д-р Гретель Агилар подчеркнула: «Этот офис – не просто физическое присутствие, он отражает нашу приверженность совместной работе по сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и повышению устойчивости к изменению климата. От поддержки управления охраняемыми природными территориями и развития регионального диалога до согласования политических основ и реализации локальных программ по сохранению природы – мы здесь, чтобы работать рука об руку с органами власти и жителями Центральной Азии для достижения долгосрочных результатов в интересах человечества и природы».

Деятельность МСОП в Центральной Азии

В Центральной Азии МСОП активно реализует инициативы, направленные на экологическое управление, поддержку охраняемых территорий, внедрение природоохранных решений и разработку интегрированных стратегий по сохранению биоразнообразия и борьбе с изменением климата.

В настоящее время ключевым проектом является инициатива “Единое здоровье в охране природы”, которая объединяет подходы к управлению экосистемами и защите здоровья человека, интегрируя их в ландшафтное планирование.

Кроме того, проект Blue Peace Central Asia 2.0 способствует укреплению трансграничного водного сотрудничества и гидродипломатии среди пяти стран региона.

В Узбекистане проект FOLUR направлен на восстановление ценных природных местообитаний и поддержку устойчивого землепользования. В Казахстане программа DSL-IP способствует улучшению управления пастбищами и восстановлению экосистем засушливых земель.

Эти инициативы отражают межсекторальный, научно-обоснованный подход МСОП к сохранению природы, основанный на взаимодействии политики, научных данных и партнерских отношений.

Реализация приоритетов будет осуществляться Командой Центральной Азии под руководством Дмитрия Горшкова, недавно назначенного регионального координатора программы. Офис региона станет координационным центром и центром знаний, обеспечивая связь между национальными и региональными заинтересованными сторонами и глобальными стандартами.

В числе таких стандартов: Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, Зеленый список охраняемых территорий, Глобальный стандарт природоохранных решений.

Открытие офиса МСОП в Центральной Азии укрепляет его роль как долгосрочного партнера в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Организация продолжит оказывать поддержку странам региона в достижении целей Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия и в реализации международных усилий по предотвращению утраты биоразнообразия.///nCa, 4 июня 2025 г.