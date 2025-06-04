Круглый стол ООН обозначил пути перехода к «зеленой» энергетике в Туркменистане

Туркменистан, Ашхабад – 4 июня 2025 г. — Высокоуровневый круглый стол Организации Объединенных Наций на тему «Поддержка разработки политики и национального потенциала для перехода к зеленой энергетике в Туркменистане» объединил ключевых заинтересованных сторон для обсуждения устойчивого энергетического будущего страны. Мероприятие прошло под модерацией Постоянного координатора ООН в Туркменистане г-на Дмитрия Шлапаченко в рамках Международной научно-практической конференции «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий в разработке месторождений углеводородов».

Круглый стол стал открытой платформой для диалога между представителями государственных структур, международных организаций, научных кругов и молодыми Послами ЦУР, создав своевременную возможность для обсуждения национальных приоритетов, реформ политики и практических шагов на пути к более устойчивой и «зеленой» энергетике.

В своем вступительном слове г-н Шлапаченко подчеркнул, что переход к «зеленой» энергетике — это не только экологическая необходимость, но и шанс модернизировать экономику Туркменистана, улучшить здоровье населения и создать новые рабочие места. «Это инвестиции в более чистое, инклюзивное и устойчивое будущее», — отметил он.

Постоянный координатор ООН подтвердил приверженность Организации климатической повестке Туркменистана. Он выделил ключевые инициативы, реализуемые в рамках Стратегического консультативного совета ООН–Туркменистан, включая создание Регионального центра климатических технологий в Центральной Азии, поддержку справедливого перехода к зеленой энергетике и меры по снижению выбросов метана в нефтегазовом секторе.

Также он сообщил, что Страновая команда ООН мобилизовала $250 000 стартового финансирований из Совместного фонда ЦУР на запуск Совместной программы ООН по переходу к зеленой энергетике в Туркменистане, сосредоточенной на:

• Усилении правовых и политических рамок в сфере возобновляемой энергетики,

• Сокращении выбросов, особенно метана, в энергетическом секторе,

• Укреплении институционального и технического потенциала для эффективного управления переходом.

Выступающие подчеркнули, что значимого прогресса можно достичь только при тесном сотрудничестве между секторами и с международным сообществом. Было отмечено, что ЕЭК ООН, ЮНЕП, ПРООН, ЮНОПС, ЭСКАТО, а также Азиатский банк развития, Всемирный банк, ЕС и Посольство США играют важную роль в продвижении климатической стратегии Туркменистана, мобилизации зеленого финансирования и внедрении новых технологий.

В течение дня участники подчеркивали необходимость увязки энергетических реформ с более широкой национальной повесткой, в том числе с Президентской программой на 2022–2028 годы и климатическими обязательствами, взятыми на Саммите ЦУР в 2023 году. Согласно последнему анализу ООН, для достижения целевого показателя в 10% доли возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов метана Туркменистану потребуется инвестировать около 1% ВВП ежегодно в период с 2026 по 2030 год.

В ознаменование 10-летия Парижского соглашения круглый стол стал своевременной площадкой для разработки научно обоснованной и международно согласованной политики в сфере энергетики и климата. Участники отметили ключевую роль науки, инноваций и обмена знаниями в развитии регулирования и мониторинга окружающей среды.

Особую ценность добавили выступления молодых Послов ЦУР Туркменистана, которые призвали к более инклюзивной климатической политике, расширению пространства для инноваций и активному участию гражданского общества, подчеркнув важность молодежи как движущей силы устойчивого будущего.

Круглый стол завершился общей приверженностью ускорить переход Туркменистана к «зеленой» энергетике посредством совместных действий, взвешенной политики и устойчивого партнерства на национальном и международном уровнях. ///nCa, 4 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ООН Туркменистан)