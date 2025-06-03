Беларусь и Туркменистан обмениваются опытом в области применения ЦУР

3 июня 2025 года в Минске состоялась встреча с туркменской делегацией в рамках визита в Республику Беларусь по линии взаимодействия с Программой развития ООН для изучения опыта Беларуси в реализации Целей устойчивого развития, сообщает Министерство экономики Беларуси.

Целью визита в Республику Беларусь представителей Министерства финансов и экономики Туркменистана, Государственного комитета Туркменистана по статистике является ознакомление с практикой разработки Национальной стратегии устойчивого развития, а также опытом внедрения задач и индикаторов ЦУР в национальные программы и стратегии развития.

В рамках встречи отмечено, что Республика Беларусь заняла 30-ое место среди 166 стран в рейтинге достижения ЦУР согласно Sustainable Development Report 2024, набрав 78,6 баллов из 100 возможных. Кроме того, Беларусь находится на 65-ом месте среди 193 стран в Глобальном индексе человеческого развития.

В ходе встречи обсуждены подходы двух стран к прогнозированию и программированию, рассмотрены особенности формирования и имплементации национальных стратегических документов. Намечены дальнейшие точки взаимодействия органов и организаций двух стран по Повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. ///nCa, 3 июня 2025 г. (фото – министерство экономики Республики Беларусь)